Μήνυμα Λαγκάρντ στις αγορές: Δεν θα ζήσουμε ξανά το σοκ του 2022

Καθησυχαστικό μήνυμα προς τις αγορές και τα νοικοκυριά επιχείρησε να στείλει η Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν στην ευρωζώνη οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που είχαν καταγραφεί μετά το σοκ του 2022. Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σήμερα σε διαφορετική και πιο ανθεκτική θέση απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Σε συνέντευξή της σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο, η Λαγκάρντ ανέφερε ότι η ΕΚΤ θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» ώστε ο πληθωρισμός να παραμείνει υπό έλεγχο και να μην επανέλθουν οι μεγάλες ανατιμήσεις που βίωσαν οι Ευρωπαίοι το 2022 και το 2023. Την ίδια ώρα, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι το σημερινό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα και έντονη μεταβλητότητα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αναταραχή στις αγορές ενέργειας έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για νέα πίεση στις τιμές. Η ΕΚΤ έχει ήδη επισημάνει ότι ο πληθωρισμός είχε αποκλιμακωθεί σημαντικά από το υψηλό του 10,6% τον Οκτώβριο του 2022, ενώ στις αρχές του 2026 βρισκόταν κοντά στον στόχο του 2%, στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σήμερα σε πιο ελεγχόμενη αφετηρία.

Επιτόκια: στάση αναμονής εν μέσω αβεβαιότητας

Παρά τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης στις τιμές, η πρόεδρος της ΕΚΤ άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος για βιαστικές αποφάσεις στα επιτόκια. Όπως σημείωσε, η αβεβαιότητα είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν μπορεί να προεξοφληθεί με σαφήνεια ποια θα είναι η απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.

Ανάλογο μήνυμα εκπέμπουν και άλλα μέλη της ΕΚΤ, που εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε άμεσες κινήσεις, παρότι οι αγορές έχουν αναθεωρήσει τις προσδοκίες τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής μετά το νέο άλμα στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με το Reuters, οι αξιωματούχοι της τράπεζας προκρίνουν στάση αναμονής, ώστε να διαπιστωθεί αν το νέο σοκ είναι προσωρινό ή πιο επίμονο.

Νευρικότητα στις αγορές ενέργειας

Το νέο τοπίο αποτυπώθηκε έντονα και στην αγορά πετρελαίου, όπου οι τιμές κινήθηκαν απότομα ανοδικά, πριν ακολουθήσει αλλαγή κλίματος. Το Bloomberg μετέδωσε ότι τα συμβόλαια πετρελαίου άγγιξαν τα 120 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, πριν ακολουθήσει απότομη μεταστροφή της τάσης.

Η ίδια η Λαγκάρντ περιέγραψε το επίπεδο αβεβαιότητας και μεταβλητότητας ως εξαιρετικά υψηλό, σημειώνοντας ότι η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης γίνεται πιο δύσκολη όταν οι ενεργειακές αγορές αντιδρούν τόσο έντονα στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το βασικό μήνυμα της ΕΚΤ

Το κεντρικό μήνυμα από τη Φρανκφούρτη είναι ότι η ΕΚΤ θεωρεί πως διαθέτει πλέον περισσότερα εργαλεία και καλύτερη εικόνα για το πώς μεταδίδεται ένα ενεργειακό σοκ στην οικονομία σε σχέση με το 2022. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί, αλλά ότι η τράπεζα επιδιώκει να αποφύγει μια νέα περίοδο ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών, κρατώντας ανοιχτές όλες τις επιλογές της για τη συνέχεια. Η τελευταία επίσημη τοποθέτηση της ΕΚΤ για την πορεία των τιμών ήταν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα γύρω από τον στόχο του 2%, αν και το γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ασταθές.

