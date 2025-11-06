Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»

Ως ιστορική στιγμή για την ελληνική ενεργειακή πολιτική χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη νέα συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, HelleniQ Upstream και Energean Hellas για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης στο οικόπεδο 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου, την πρώτη στη χώρα μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

06 Νοέ. 2025 14:09
Με μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη νέα ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των ExxonMobil, HelleniQ Upstream και Energean Hellas, η οποία προβλέπει γεώτρηση στο οικόπεδο 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ιστορική εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων.

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επένδυση, αλλά την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 40 χρόνια, τονίζοντας τη σημασία της για την ενεργειακή αυτονομία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα — μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών. Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε επισημαίνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συμφωνίας: «Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας τη συνεργασία με διεθνείς επενδυτές και προωθώντας τη μετάβαση σε ένα πιο σταθερό και διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα.
