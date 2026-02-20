Μήνυμα Τεχεράνης για τα πυρηνικά – Κίνηση ισχύος με το Gerald R. Ford

Δηλώσεις με ιδιαίτερο βάρος από την Τεχεράνη και κινήσεις που καταγράφονται στη Μεσόγειο διαμορφώνουν ένα σύνθετο σκηνικό γύρω από τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν.

20 Φεβ. 2026 16:12
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν από το Ιράν να μηδενίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη διασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Την ίδια ώρα, δεδομένα ναυτικών παρακολουθήσεων καταγράφουν την είσοδο του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Αραγτσί: «Το πρόγραμμα πρέπει να παραμείνει ειρηνικό για πάντα»

Μιλώντας στο MSNBC, ο Αραγτσί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό». Όπως εξήγησε, το αντικείμενο των συζητήσεων αφορά το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι «το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας γνωστοποίησε επίσης ότι σε τρεις ημέρες η Τεχεράνη θα έχει έτοιμο το προσχέδιο πυρηνικής συμφωνίας, το οποίο θα αποσταλεί στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», που θα περιλαμβάνουν τεχνικές ρυθμίσεις και πολιτικές δεσμεύσεις.

Αναφορά έγινε και στον ρόλο του Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, με τον Αραγτσί να επισημαίνει τη συμμετοχή του Ραφαέλ Γκρόσι σε πρόσφατες συζητήσεις για πιθανά τεχνικά μέτρα.

Σταθερή θέση της Τεχεράνης για τον εμπλουτισμό

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο πλήρους εγκατάλειψης της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου. Παράλληλα, αν και το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα που δεν συνάδουν με καθαρά ειρηνικές εφαρμογές, έχει περιορίσει την πρόσβαση διεθνών επιθεωρητών και έχει ενισχύσει τις δυνατότητές του σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Στη Μεσόγειο το Gerald R. Ford

Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εισήλθε στη Μεσόγειο. Πλατφόρμες καταγραφής κινήσεων πλοίων δείχνουν ότι το αντιτορπιλικό USS Mahan, που συνοδεύει την ομάδα κρούσης του Ford, διέρχεται από το Στενό του Γιβραλτάρ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, το αεροπλανοφόρο να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, ενώ στην Ουάσινγκτον εξετάζονται σενάρια στρατιωτικής δράσης έναντι του Ιράν.

Οι εξελίξεις προσθέτουν νέα ένταση στο γεωπολιτικό σκηνικό, με τις διπλωματικές διεργασίες και τη στρατιωτική κινητικότητα να εξελίσσονται παράλληλα.

