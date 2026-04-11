Μήνυμα του Πάπα σε σκληρή γλώσσα: Αρκετά με την επίδειξη ισχύος, αρκετά με τον πόλεμο

11 Απρ. 2026 23:21
Pelop News

Την πιο αυστηρή μέχρι σήμερα παρέμβασή του για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν έκανε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, καταγγέλλοντας την «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» που, όπως είπε, τροφοδοτεί τη σύγκρουση και καλώντας σε τερματισμό της βίας.

Συγκεκριμένα, ο Πάπας διατύπωσε την πιο έντονη μέχρι σήμερα κριτική του για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν, καταδικάζοντας αυτό που χαρακτήρισε «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» ως βασικό παράγοντα που ενισχύει τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο πρώτος πάπας με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ισχυρό μήνυμα κατά της στρατιωτικής ισχύος και της σύγκρουσης.

«Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη ισχύος! Αρκετά με τον πόλεμο!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρότι ο Πάπας δεν αναφέρθηκε ρητά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το μήνυμά του φάνηκε να απευθύνεται στην Ουάσιγκτον και σε Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν υπογραμμίσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και έχουν αιτιολογήσει την εμπλοκή στον πόλεμο χρησιμοποιώντας και θρησκευτικές αναφορές.

Η παρέμβαση του Πάπα εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών εκκλήσεων για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς η σύγκρουση συνεχίζει να επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και να προκαλεί ανησυχία για ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Φως, ελπίδα και αγάπη: Χριστός Ανέστη! – Ευχές από τον όμιλο «Πελοπόννησος»
23:37 Μελέτη για τον COVID-19 στα παιδιά: Τι δείχνουν νεότερα δεδομένα για την καρδιά
23:21 Μήνυμα του Πάπα σε σκληρή γλώσσα: Αρκετά με την επίδειξη ισχύος, αρκετά με τον πόλεμο
23:07 Σίφνος: Στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς του 2026
22:53 Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Διάψευση Ιράν για αμερικανικά πλοία – «Αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
22:35 Νέα Σμύρνη: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα
22:22 Metlen: “Βουτιά” 49% τα κέρδη στα 314 εκατ. ευρώ το 2025
22:06 ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
21:55 Σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Έρευνα για ομαδικό βιασμό με εμπλοκή τριών πρώην παικτών της Μπρα
21:42 Πώς θα καταλάβουν τα παιδιά την Ανάσταση Του Χριστού; Ο π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος απαντά
21:28 Καβάλα: Στην αγκαλιά της μαμάς του βρισκόταν το 3χρονο παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο
21:16 Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο ντύθηκε «Έλληνας» και ευχήθηκε χρόνια πολλά στα ελληνικά
21:05 Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν: «Προσωρινή πρόοδος» και ανοιχτά ζητήματα
20:55 Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα τελευταίου ορόφου – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
20:46 Λεμεσός: Δεύτερος εγκλωβισμένος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε
20:36 Ερευνα: Μειώθηκαν οι θάνατοι από παιδικό καρκίνο
20:25 Αλλεργίες το Πάσχα: Οδηγός προστασίας για γύρη, φαγητό και εξοχή
20:15 Η Ελλάδα «διέλυσε» με 16-10 την Ουγγαρία στο World Cup πόλο ανδρών
20:05 Τραμπ για διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν στο Πακιστάν: «Δεν έχω ιδέα πώς θα εξελιχθούν»
19:56 Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
