Μήνυμα Τραμπ σε Ιρανούς διαδηλωτές: «Έρχεται βοήθεια – Οι δολοφόνοι και οι βασανιστές θα το πληρώσουν ακριβά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε σήμερα (13.01.2026) να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην Τεχεράνη ότι πλέον δεν θα μείνει στα λόγια, αφού με κατηγορηματικό τρόπο «έβαλε πλάτη» στους διαδηλωτές

Μήνυμα Τραμπ σε Ιρανούς διαδηλωτές: «Έρχεται βοήθεια – Οι δολοφόνοι και οι βασανιστές θα το πληρώσουν ακριβά»
13 Ιαν. 2026 17:30
Pelop News

Με μια ανάρτηση που σίγουρα θα προκαλέσει τεράστια ανησυχία και εκνευρισμό στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε πρακτικά για την υποστήριξη των ανθρώπων που συμμετέχουν εδώ και περίπου μια εβδομάδα στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τις οποίες έχει «πνίξει» στο αίμα η κυβέρνηση.

Σταδιακά, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωνε την ρητορική του προς το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ιράν δεν σταματούσε την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, την ίδια στιγμή που πληθαίνουν οι αναφορές ότι εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε σήμερα (13.01.2026) να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην Τεχεράνη ότι πλέον δεν θα μείνει στα λόγια, αφού με κατηγορηματικό τρόπο «έβαλε πλάτη» στους διαδηλωτές, ζητώντας τους να συνεχίσουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης και του θεοκρατικού καθεστώτος.

Με ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ είπε στους διαδηλωτές ότι «έρχεται βοήθεια» με την έκφραση αυτή να ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου» για το τι πραγματικά θα κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος επί του πεδίου, μερικές εβδομάδες μετά την πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.


Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους διαδηλωτές να καταλάβουν τους ιρανικούς θεσμούς και να παλέψουν για την ελευθερία τους για να κάνουν το Ιράν σπουδαίο ξανά, παραφράζοντας το σλόγκαν MAGA (Make America Great Again) σε MIGA (Make Iran Great Again).

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Κρατήστε τα ονόματα αυτών που σας σκοτώνουν και σας βασανίζουν, γιατί θα το πληρώσουν ακριβά. Έχω αναβάλει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:26 Κωστής Χατζηδάκης: Έρχονται βελτιώσεις για τους αγρότες στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα
20:10 Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής
20:03 Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου
20:00 Δυτική Ελλάδα – Ευλογιά προβάτων: Αυξηση μεν, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση
19:56 «Ουσιαστική και με νέα μέτρα η συνάντηση με τους αγρότες» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά το τέλος της συνάντησης, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»
19:44 Το πόρισμα για το μπλακ άουτ των επικοινωνιών στα αεροδρόμια
19:35 Βελτιώνεται ο καιρός, θα θυμίζει Άνοιξη, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά
19:25 «Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε», αλλάζουν τα δεδομένα και οι κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:15 Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης.
19:11 Ρωσία κατά Τραμπ: «Κατηγορηματικά απαράδεκτες οι απειλές στο Ιράν για νέες στρατιωτικές επιθέσεις»
19:00 Ποιοι δεν θέλουν μια αγορά 500 εκατ. καταναλωτών;
18:55 «Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες
18:47 Σύλληψη 49χρονου στα Βριλήσσια για παιδική πορνογραφία, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα
18:38 Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
18:34 Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας
18:31 Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν
18:28 Πώς μετατρέπεται το αποτέλεσμα σε αξία
18:21 Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα
18:20 Μήνυμα Δανίας-Γροιλανδίας στον Τραμπ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ