Μηνύματα από Ερντογάν πριν το τετ α τετ με Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του επιδιώκει ασφάλεια, ανάπτυξη και ευημερία όχι μόνο για τον εαυτό της αλλά και για τους γείτονές της.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος των διπλωματικών επαφών της Τουρκίας -τόσο των δημόσιων όσο και εκείνων που πραγματοποιούνται σε πιο διακριτικό επίπεδο- είναι η συμβολή στην ειρήνη της περιοχής. Τόνισε επίσης ότι η Άγκυρα επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους συνομιλητές της, προωθώντας διάλογο σε πνεύμα συνεργασίας.

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τουρκική πρωτεύουσα προγραμματίστηκε για νωρίς το απόγευμα, με το επίσημο πρόγραμμα να περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, παράλληλες επαφές υπουργών των δύο χωρών και συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Μετά το πέρας των συνομιλιών αναμένεται να ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ προβλέπεται και επίσημο δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αποστολής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται η υπογραφή σειράς συμφωνιών και δηλώσεων συνεργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για συνεργασία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα σεισμών, καθώς και συμφωνίες στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της έρευνας και της οικονομικής συνεργασίας. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ζητήματα εμπορίου, με προοπτική αύξησης των διμερών συναλλαγών πέραν των σημερινών επιπέδων.

Παράλληλα, προβλέπονται πρωτοβουλίες σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η επιχειρηματική συνεργασία, στο πλαίσιο της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής κινητικότητας στην περιοχή, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να τη χαρακτηρίζουν σημαντική, χωρίς ωστόσο να καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες για άμεση επίλυση των χρόνιων διαφορών. Η βασική επιδίωξη, σύμφωνα με αναλύσεις, παραμένει η διατήρηση ενός κλίματος αποκλιμάκωσης και η συνέχιση του διαλόγου.

Λίγο πριν από τις συνομιλίες, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τις επαφές σε επιμέρους θεματικά πεδία.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή συνάντηση καταγράφεται ως ακόμη ένα βήμα στη διπλωματική διαδικασία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με στόχο τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και τη σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις.

