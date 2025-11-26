Μηνύματα από την ΑΑΔΕ σε 100.000 δικαιούχους επιστροφών και επιδοτήσεων να καταχωρήσουν ΙΒΑΝ

Προσωπικά μηνύματα σε περισσότερους από 100.000 δικαιούχους πληρωμών, οι οποίοι όμως δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και κινδυνεύουν να μην εισπράξουν επιδόματα θέρμανσης ή επιστροφές φόρων όπως δικαιούνται τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα αποστείλει μαζικά η ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα τους καλεί να δηλώσουν αριθμό λογαριασμού στο myAADE, ενόψει των καταβολών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωσε που εξέδωσε η ΑΑΔΕ ο αριθμός ΙΒΑΝ δηλώνεται ως εξής:

• Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

• Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

• Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών /Νομικών Προσώπων > Στοιχεία Επικοινωνίας > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

