Μηνύματα από την ΑΑΔΕ σε 100.000 δικαιούχους επιστροφών και επιδοτήσεων να καταχωρήσουν ΙΒΑΝ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα τους καλεί να δηλώσουν αριθμό λογαριασμού στο myAADE, ενόψει των καταβολών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

26 Νοέ. 2025 16:19
Pelop News

Προσωπικά μηνύματα σε περισσότερους από 100.000 δικαιούχους πληρωμών, οι οποίοι όμως δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και κινδυνεύουν να μην εισπράξουν επιδόματα θέρμανσης ή επιστροφές φόρων όπως δικαιούνται τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα αποστείλει μαζικά η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσε που εξέδωσε η ΑΑΔΕ ο αριθμός ΙΒΑΝ δηλώνεται ως εξής:

• Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).
• Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.
• Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών /Νομικών Προσώπων > Στοιχεία Επικοινωνίας > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

