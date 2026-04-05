Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε τεχνικό κώμα ο Ρουμάνος προπονητής-θρύλος

Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά ΜΜΕ το ιατρικό προσωπικό δίνει τεράστια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας κάποιες πληροφορίες και τονίζοντας ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

05 Απρ. 2026 17:25
Pelop News

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη την Παρασκευή, χθες το βράδυ παρουσίασε επιπλοκές με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη ΜΕΘ όπου και έπεσε σε κώμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου: «Το βράδυ του Σαββάτου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ωστόσο, λίγο αργότερα οι αρρυθμίες έγιναν σοβαρές και δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Η κατάσταση του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη ΜΕΘ.»

Στο πλευρό του είναι η σύζυγος του Νέλι, η Άνα Λουτσέσκου, σύζυγος του Ραζβάν, με τον τελευταίο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη καθώς σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναίκό (19:00) για την πρεμιέρα των play off. Ωστόσο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Δικεφάλου θα αναχωρήσει για το Βουκουρέστι προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ