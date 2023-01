Μις Υφήλιος: Κατέκτησε τον τίτλο η 28χρονη Μις ΗΠΑ – Αυτή είναι η ομορφότερη γυναίκα του πλανήτη – Που βρέθηκε η Κορίνα Εμμανουηλίδου

Πραγματοποιήθηκε και επίσημα ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, αναδεικνύοντας ως μεγάλη νικήτρια και ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, τη Μις ΗΠΑ, R’Bonney Gabriel.

Η28χρονη R’Bonney Gabriel κέρδισε τον 71ο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος. Πρόκειται για την Μις ΗΠΑ, η οποία έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες και κατάφερε να ξεχωρίσει μεταξύ 84 διαγωνιζόμενων.

Οι κοπέλες που διεκδικούσαν το στέμμα εμφανίστηκαν με μαγιό, βραδινή τουαλέτα και σε μία κεκλεισμένων των θυρών συνέντευξη.

Στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού για τις τρεις φιναλίστ, η Gabriel, που είναι σχεδιάστρια μόδας, μοντέλο και καθηγήτρια ραπτικής από το Τέξας, ρωτήθηκε πώς θα δούλευε για να αποδείξει ότι η Μις Υφήλιος είναι «μια δυναμική και προοδευτική» γυναίκα, αν κέρδιζε.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023