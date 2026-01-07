Μισθοί 2026: Τι αυξήσεις θα δουν στην τσέπη τους δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και το 2026, αν και με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2025. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, οι μέσες αυξήσεις αποδοχών αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 4% και 4,5%.

Για το 2025, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων από την ετήσια έκθεση ΕΡΓΑΝΗ που θα δημοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο, οι αυξήσεις μισθών κυμάνθηκαν μεταξύ 5% και 5,5%. Οι υψηλότερες καταγράφηκαν σε κλάδους όπως η τεχνολογία, η φαρμακοβιομηχανία και τα τρόφιμα, ενώ χαμηλότερες ήταν σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με δεδομένα του ΕΦΚΑ για τον Μάιο 2025, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.369,07 ευρώ.

Η προσδοκία για ενίσχυση των αυξήσεων προέρχεται από τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για την επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε περισσότερους κλάδους. Οι σχετικές διαδικασίες εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις αποδοχών τους επόμενους μήνες.

Σημαντική ώθηση αναμένεται και από την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, η οποία θα υπερβεί τα τρέχοντα 880 ευρώ. Η πρόσκληση προς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς για τη διαμόρφωση της πρότασης αναμένεται τέλος Ιανουαρίου. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για επίτευξη των 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, στόχος που μπορεί να ξεπεραστεί έως το 2027.

Με βάση τις εκτιμήσεις, η αύξηση θα είναι περίπου 4,8%, φέρνοντας τον κατώτατο μισθό στα 922 ευρώ (αύξηση 40-42 ευρώ μηνιαίως ή 588 ευρώ ετησίως). Αυτή η εξέλιξη αφορά άμεσα 575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (22,8% του συνόλου) και περίπου 600.000 στο δημόσιο.

Αντίστοιχες αυξήσεις θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου και στο δημόσιο τομέα, αποτελώντας την πέμπτη συνεχόμενη αναπροσαρμογή. Στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 960 ευρώ στην επόμενη αύξηση, υπερβαίνοντας τη δέσμευση των 950 ευρώ, ενώ στο δημόσιο το εισαγωγικό κλιμάκιο να αγγίξει τα 950 ευρώ από την Πρωτοχρονιά του 2027.

Συμπίεση μέσων μισθών

Παρά τις αυξήσεις, οι μέσοι μισθοί παραμένουν συμπιεσμένοι, καθώς μικρό μέρος των αλλαγών στα κατώτατα όρια μεταφέρεται στις υψηλότερες κλίμακες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), αυτό οφείλεται στην έλλειψη κλαδικών συμβάσεων και στη χαμηλή παραγωγικότητα.

Ο ΟΟΣΑ, στην πρόσφατη έκθεσή του, τονίζει την ανάγκη οι μισθολογικές αυξήσεις να μην υπερβαίνουν την παραγωγικότητα, όπως συνέβη το 2024 (αύξηση μισθών 7,2% έναντι ΑΕΠ 5,6%) και εκτιμάται για το 2025 (αύξηση μισθολογικού κόστους 8,7% στο δεύτερο εξάμηνο). Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η Ελλάδα υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου στην παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να μετατρέπονται σε υψηλότερο κόστος παραγωγής και πληθωριστικές πιέσεις.

Και οι δύο φορείς συστήνουν μετριοπαθείς αυξήσεις, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε δεξιότητες και τεχνολογία, ώστε να μην επιβαρύνεται το μοναδιαίο κόστος εργασίας και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

