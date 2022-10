Μηταράκης: Επείγουσα έκκληση στην Τουρκία για την αποτροπή των παράτυπων αναχωρήσεων μετά τα ναυάγια σε Λέσβο και Κύθηρα

«Επείγουσα έκκληση» προς την Τουρκία «να λάβει άμεσα μέτρα για την αποτροπή όλων των παράτυπων αναχωρήσεων λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών» κάνει με ανάρτησή του social media ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Νεκρές 16 γυναίκες και αγνοούμενοι στα δυο ναυάγια μεταναστών σε Κύθηρα και Λέσβο – Ολονύκτιες επιχειρήσεις ΒΙΝΤΕΟ

Στην ανάρτησή του, μετά τα ναυάγια σε Κύθηρα και Λέσβο, ο κ. Μηταράκης σημειώνει ότι «ήδη σήμερα πολλές ζωές χάνονται στο Αιγαίο, άνθρωποι πνίγονται σε μη αξιόπλοα σκάφη», ενώ ζητάει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει.

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022