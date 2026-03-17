Μητέρα και κόρες πιάστηκαν στα χέρια με εκτός υπηρεσίας αστυνομικούς, επικράτησε χάος!

Στο Λονδίνο άγριος καβγάς ξέσπασε σε κλαμπ της πόλης, όταν μία μητέρα με τις δύο κόρες της πιάστηκαν στα χέρια με πέντε αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι τις δικαστικές αίθουσες.

Η 58χρονη Ρόουζ Γουέμπ μαζί με τις κόρες της, την 32χρονη Κάσι και την 34χρονη Μπίλι βρίσκονταν σε διπλανό τραπέζι σε κλαμπ στο Λονδίνο με τις πέντε αστυνομικούς. Οι γυναίκες έπιναν κρασί και έτρωγαν πίτσα τραγουδώντας αλλά κάποια στιγμή η 58χρονη ενοχλημένη από τον χορό της αστυνομικού Τανίσα Γουίτλοκ την έβρισε. Ακολούθησε άγριος καβγάς με τις γυναίκες να πιάνονται στα χέρια και το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας και να φτάνει μέχρι τα δικαστήρια, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μητέρα και κόρες κατέθεσαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Οι κόρες δεν προσήλθαν στο δικαστήριο με την Γουέμπ να λέει στον ενόρκους: «Πρώτον, ενήργησα για να υπερασπιστώ την κόρη μου (Μπίλι) και δεύτερον, για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου μέσα στο χάος που επακολούθησε». Είπε ότι το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό τους ότι οι πέντε αστυνομικοί επιτέθηκαν.

Χορός «θυμωμένο κοτόπουλο»

Ο Ντομινίκ Τόμας, συνήγορος της Μπίλι Τζο, επέκρινε τους αστυνομικούς που ήταν εκτός υπηρεσίας επειδή «περπατούσαν αλαζονικά» σαν να τους ανήκε ο χώρος και μετέτρεψαν το μαγαζί σε «αίθουσα χορού». Υποστήριξε ότι ο χορός της Γουίτλοκ ήταν «μανιακός και επιθετικός» και σημείωσε πως «ο καλύτερος τρόπος για να το περιγράψω είναι σαν ένα θυμωμένο κοτόπουλο». Ο εισαγγελέας Άλεξ Μπαλάνσι είπε ότι όλες οι γυναίκες που εμπλέκονταν είχαν πιει αλκοόλ.

«Όλοι ξεκίνησαν με καλή διάθεση, τραγουδούσαν, περνούσαν καλά. Η Ρόουζ Γουέμπ προσπάθησε να μιλήσει με τις αστυνομικούς. Η κυρία Γουίτλοκ ήταν σαφώς η πιο κοινωνική, χόρευε. Φαίνεται ότι αυτό ενόχλησε σε κάποιο σημείο την κυρία Γουέμπ, οπότε οι κατηγορούμενοι φαίνεται να απομακρύνθηκαν από εκείνη την περιοχή. Σε κάποιο σημείο, η κυρία Γουέμπ είπε ότι πήγαινε στην τουαλέτα και κατευθύνθηκε προς τις αστυνομικούς. Φαίνεται ότι καθ’ οδόν έσπρωξε έναν από τους κατηγορούμενους, κάτι που φαίνεται να οδήγησε σε κλιμάκωση της κατάστασης. Η Κάσι φαίνεται να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Η 58χρονη έκανε τότε ένα ομοφοβικό σχόλιο που πυροδότησε τον καβγά, σύμφωνα με τον εισαγγελέα: «Η κατάσταση εξελίχθηκε σε μια τεράστια συμπλοκή. Η Ρόουζ Γουέμπ άρπαξε από τα μαλλιά της κυρία Γουίτλοκ, την έσυρε στο πάτωμα και δεν την άφηνε. Ακόμη και όταν τελικά κατάφεραν να την κάνουν να χαλαρώσει τη λαβή, γύρισε πίσω και χτύπησε την κυρία Γουίτλοκ στο κεφάλι».

Η αστυνομικός Μέγκαν Πίρσον που ήταν στην παρέα, είπε στο δικαστήριο ότι προσπαθούσε να πείσει την Γουέμπ να αφήσει την Γουίτλοκ. «Την χτύπησα στο στήθος και στο λαιμό για να την κάνω να την αφήσει την λαβή. Η Τανίσα ούρλιαζε. Κοίταξα προς τα κάτω την πρώτη γυναίκα (Γουέμπ) και την Τανίσα και δέχτηκα ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Είπα: “Τι στο σας συμβαίνει;” και μία από τις κόρες απάντησε “αυτή είναι η μαμά μου”. “Η μαμά σου κρατάει τη φίλη μου”, της απάντησα. Η Ντάνι (αστυνομικός Ντανιέλα Άντρεαν) είχε το στόμα γεμάτο αίμα. Έκλαιγε και είπε ότι την είχαν κλωτσήσει στο πρόσωπο».

Από την πλευρά της η αστυνομικός Μπινάλ Βάλτζι είπε πως «επικρατούσε χάος» ενώ η Τανέσα φώναζε «βοηθήστε με» και είχε τραυματιστεί στο χείλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



