Μητέρα και κόρη νίκησαν τον καρκίνο του μαστού! «Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές!»

Η Ιωάννα είναι μια γυναίκα με θετική ενέργεια, που κάνει όνειρα και αγαπά τη ζωή. Η μητέρα της νοσεί από καρκίνο του μαστού και κερδίζει τη μάχη! Αυτό της έδωσε δύναμη και σεβασμό για τη ζωή.

Γίνεται μητέρα στα 18 της και αποκτά τρία παιδιά. Υποψιασμένη από τη νόσο της μητέρας της, ξεκίνησε από νωρίς ελέγχους. Σαν να το ήξερε… Η διάγνωση έγινε, είχε και η ίδια καρκίνο του μαστού. Χωρίς φόβο, με εμπιστοσύνη στους ιατρούς, ξεκίνησε τις θεραπείες και σήμερα, νικήτρια της ζωής, μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου «Αλμα Ζωής» και επιδιώκει, κάθε γυναίκα που νοσεί, να μην είναι μόνη. Αλλωστε αυτός είναι ο σκοπός του συλλόγου. Η Ενημέρωση, η Υποστήριξη, κυρίως η Πρόληψη.

-Βλέποντας την μητέρα σου να νοσεί από καρκίνο του μαστού, πώς επέδρασε σε εσένα αυτό, ιδίως όταν έμαθες ότι έχεις κι εσύ καρκίνο του μαστού;

Στην αρχή ήταν ένα σοκ, δεν σκέφτηκα αρνητικά όμως, η μητέρα μου είχε καλή εξέλιξη, παρόλο που το 1988 που νόσησε δεν ήταν τόσο γνωστός ο καρκίνος του μαστού. Πέθανε 30 χρόνια μετά, από άλλη ασθένεια. Η νόσος της μητέρας μου ήταν η αιτία που ξεκίνησα τον προληπτικό μου έλεγχο στα 35 μου με μαστογραφία και υπερήχους. Προσπαθούσα να είμαι συνεπής στον προληπτικό μου έλεγχο. Αυτό με έκανε να βρω τον όγκο μου γρήγορα και να μην εξελιχθεί.

-Οταν ξεκίνησε η θεραπεία σου, υπήρχαν αρνητικές σκέψεις ή φόβος για τη ζωή σου;

Φοβήθηκα, όπως είναι ανθρώπινο, πόνεσα και κουράστηκα από τις θεραπείες. Είχα όμως την οικογένειά μου και πολύ καλούς φίλους δίπλα μου, που με στήριξαν. Αλλά δεν σκέφτηκα πότε ότι δεν θα έχω καλή εξέλιξη.

-Εγινες μητέρα στα 18, παιδί ακόμη, ωστόσο έκανες παιδιά, ενήλικα πλέον. Τώρα πώς νιώθεις ως γυναίκα; Η εμπειρία σου σε έκανε πιο δυνατή;

Είμαι υγιής, ευτυχισμένη, νιώθω δυνατή και κρατάω κάτι που μου λέει η μικρή μου κόρη όταν καμία φορά λυγίζω: «Μαμά, νίκησες τον καρκίνο, είσαι δυνατή, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα».

-Θα τολμήσω να σε ρωτήσω, επειδή έχεις και δυο κόρες, αν υπάρχει ο φόβος της νόσου και πώς το διαχειρίζεστε;

Οι κόρες μου γνωρίζουν ότι είναι μη κληρονομικός παρότι είχα εγώ και η μητέρα μου. Ωστόσο, γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος. Είναι γυναίκες και ανεξάρτητα από αυτό που συνέβη σε εμένα, οφείλουν να προσέχουν, να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο και αυτό αφορά κάθε άλλη εξέταση (π.χ. τεστ ΠΑΠ) που πρέπει να κάνουμε. Δεν τις μεγάλωσα με φόβο. Κανένα από τα παιδιά μου. Επεδίωξα να γνωρίζουν από την αρχή κάθε βήμα, κάθε θεραπεία που έκανα. Δεν θέλω να αντιμετωπίζει καμία γυναίκα τον καρκίνο ως «Τέρας» που θα μας σκοτώσει. Σαφώς υποβάλλεσαι σε μια δοκιμασία, παλεύεις για τη ζωή σου, αλλά ζεις -και με ακρωτηριασμό ή μη, η ζωή είναι δική μας. Μας αξίζει να τη ζούμε χωρίς φόβο!

-Οι γυναίκες που νοσούν με καρκίνο, ιδίως του μαστού, πώς μπορούν να βοηθηθούν και πώς υποστηρίζονται από το «Αλμα Ζωής»;

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας προσφέρει ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού και των οικογενειών τους, μέσα από δωρεάν υπηρεσίες. Παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική, κοινωνική συμβουλευτική, ενημέρωση για δικαιώματα ασθενών και καθοδήγηση σε πρακτικά ζητήματα. Μέσω εξωτερικών συνεργατών παρέχει νομική και διατροφική συμβουλευτική όπως και αξιολόγηση για το λεμφοίδημα. Παράλληλα, οργανώνει εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης για την έγκαιρη διάγνωση, όπως το Pink the City, και προωθεί τον εθελοντισμό μέσω του προγράμματος οργανωμένης αλληλοβοήθειας, όπου γυναίκες που έχουν βιώσει την ασθένεια στηρίζουν άλλες που νοσούν. Στόχος του Συλλόγου «Αλμα Ζωής» είναι κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού να νιώθει ότι δεν είναι μόνη, αλλά μέρος μιας δυνατής κοινότητας που προσφέρει γνώση, ελπίδα και δύναμη ζωής.

-Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τις γυναίκες;

Το μήνυμά μου είναι να προσέχουν τον εαυτό τους ζώντας και απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή της ζωής τους. Επίσης, προσέχουμε τον εαυτό μας όταν δεν αμελούμε τον προληπτικό μας έλεγχο. Πραγματικά, η πρόληψη & η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές.

