Μητέρα βρήκε νεκρό τον 19χρονο γιο της στα Χανιά

Νεκρό στο σπίτι τους βρήκε μητέρα, τα ξημερώματα της Τετάρτης 24/09/2025, τον 19χρονο γιο της.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε περιοχή του δήμου Πλατανιά και σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

