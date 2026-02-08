Μητρώο Παροχών: Τέλος στα «σκόρπια» επιδόματα

Μητρώο Παροχών: Τέλος στα «σκόρπια» επιδόματα
08 Φεβ. 2026 21:30
Ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο δίνονται, ελέγχονται και παρακολουθούνται τα κοινωνικά επιδόματα φέρνει το Μητρώο Παροχών, ο νέος κεντρικός μηχανισμός που περνά υπό τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Στόχος του είναι να βάλει τέλος σε ένα σύστημα αποσπασματικών χορηγήσεων, περιορισμένων διασταυρώσεων και ελλιπούς εικόνας για το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Για πρώτη φορά, το Δημόσιο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία ψηφιακή βάση όλες τις κοινωνικές παροχές – επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις και παροχές σε είδος – ανεξαρτήτως φορέα. Με τον τρόπο αυτό αποκτά συνολική και διαρκώς επικαιροποιημένη εικόνα της κρατικής στήριξης προς κάθε φυσικό πρόσωπο.

Πιλοτική εφαρμογή και πλήρης ενεργοποίηση το 2026

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Μητρώο Παροχών αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία μέσα στο προσεχές διάστημα. Στην αρχική φάση θα ενταχθούν βασικές κατηγορίες επιδομάτων, ώστε να δοκιμαστούν οι διασταυρώσεις και οι ροές δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.

Η πλήρης ενεργοποίησή του τοποθετείται χρονικά στα μέσα ή το αργότερο το φθινόπωρο του 2026, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μέχρι τότε, το έργο «χτίζεται» σταδιακά, με τεχνικές δοκιμές, προσαρμογές και διαρκή εμπλουτισμό του μητρώου με νέες παροχές.

Γιατί κρίθηκε αναγκαίο το νέο σύστημα

Η ανάγκη για το Μητρώο Παροχών προκύπτει από τη σημερινή εικόνα των κοινωνικών ενισχύσεων. Επί χρόνια, τα επιδόματα χορηγούνται από διαφορετικά υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, μέσω ξεχωριστών πλατφορμών και με διαφορετικά κριτήρια. Η μεταξύ τους επικοινωνία είναι περιορισμένη, ενώ το κράτος δεν διαθέτει σε πραγματικό χρόνο συνολική εικόνα για το τι λαμβάνει ένας δικαιούχος.

Οι έλεγχοι γίνονταν συνήθως εκ των υστέρων, αποσπασματικά και συχνά με σημαντική χρονική καθυστέρηση. Αυτό άφηνε περιθώρια για λάθη, επικαλύψεις ή ακόμη και καταχρήσεις, χωρίς να υπάρχει άμεση δυνατότητα εντοπισμού τους.

Αλλαγή μοντέλου με ενιαίο ψηφιακό προφίλ

Με το Μητρώο Παροχών, το μοντέλο αλλάζει ριζικά. Κάθε πολίτης αποκτά ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ παροχών, συνδεδεμένο με τον ΑΦΜ του. Σε αυτό θα καταγράφονται όλες οι ενισχύσεις που λαμβάνει, είτε πρόκειται για επιδόματα σε χρήμα είτε για παροχές σε είδος.

Το προφίλ ενημερώνεται διαρκώς, καθώς οι φορείς υποχρεούνται να καταχωρίζουν κάθε νέα χορήγηση, μεταβολή ή διακοπή παροχής. Έτσι, η εικόνα της κρατικής στήριξης είναι συνεχώς επικαιροποιημένη.

Διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο

Κομβικό στοιχείο του νέου μηχανισμού είναι οι διασταυρώσεις. Το Μητρώο Παροχών δεν λειτουργεί απλώς ως «αποθήκη» δεδομένων, αλλά συνδέεται άμεσα με τα στοιχεία που ήδη διαθέτει η ΑΑΔΕ. Δηλωθέντα εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, καταθέσεις και συνολική περιουσιακή κατάσταση διασταυρώνονται με τις παροχές που λαμβάνει ο δικαιούχος.

Με τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος ενσωματώνεται στη διαδικασία χορήγησης και διατήρησης των επιδομάτων, περιορίζοντας τις περιπτώσεις όπου η πραγματική οικονομική κατάσταση δεν αποτυπώνεται επαρκώς. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι παροχές σε είδος, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν αποτυπώνονταν συγκεντρωτικά.

Ποια επιδόματα μπαίνουν πρώτα στο σύστημα

Στην πρώτη φάση εφαρμογής, στο Μητρώο Παροχών θα ενταχθούν βασικά κοινωνικά επιδόματα, όπως το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, οι ενισχύσεις για ευάλωτα νοικοκυριά και παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία. Σταδιακά θα ακολουθήσουν ειδικές ενισχύσεις υπουργείων και οργανισμών, καθώς και προγράμματα που παρέχουν επιδοτούμενες υπηρεσίες ή στήριξη σε είδος.

Ο τελικός στόχος είναι να αποτυπώνεται στο μητρώο το σύνολο των κοινωνικών παροχών χωρίς εξαιρέσεις.

Υποχρεωτική καταχώριση από όλους τους φορείς

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Όλα τα υπουργεία, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες που χορηγούν παροχές υποχρεούνται να τροφοδοτούν το Μητρώο Παροχών με στοιχεία. Η καταχώριση δεν είναι προαιρετική, αλλά θεσμική υποχρέωση, ώστε να μην υπάρχουν «τυφλά σημεία» στο σύστημα.

Τι σημαίνει για τους πολίτες

Για τους δικαιούχους, το νέο πλαίσιο σημαίνει πιο αυστηρούς αλλά και πιο ενιαίους ελέγχους. Οι αποφάσεις βασίζονται σε κοινά δεδομένα, οι διαδικασίες γίνονται ταχύτερες και η διαφάνεια ενισχύεται. Όσοι πληρούν τα κριτήρια συνεχίζουν να λαμβάνουν τις παροχές που δικαιούνται, ενώ περιορίζονται οι αστοχίες και οι στρεβλώσεις που χαρακτήριζαν το παλαιό σύστημα.

Με το Μητρώο Παροχών, η κοινωνική πολιτική περνά σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία και οι διασταυρώσεις επιχειρούν να αντικαταστήσουν την αποσπασματικότητα με συνολική εικόνα και έλεγχο.

