Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου, η κατάσταση της υγείας του

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ιατρικές εκτιμήσεις, οι θεράποντες γιατροί αποφάσισαν τη μεταφορά του στη ΜΕΘ προκειμένου να λάβει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό συνεχή και αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες που προέρχονται από το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση τις τελευταίες ώρες. Η λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, για την οποία εισήχθη, φαίνεται να υποχωρεί μετά την εντατική θεραπεία που λαμβάνει.

Σήμερα, ο Μητροπολίτης Δωδώνης είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με στενούς συνεργάτες του, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόοδο της υγείας του.

