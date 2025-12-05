Μητσοτάκης: «Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα»

«Αν βρούμε φυσικό αέριο αλλάζουν τα πάντα». Με αυτή τη φράση περιέγραψε τις ενεργειακές πρωτοβουλίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του ΒΗΜΑτος, συμπληρώνοντας πως αυτό θα διαφανεί σε δύο χρόνια από σήμερα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «εξαιρετικές» τις σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι το ουσιαστικό στοιχείο δεν είναι η χρονική στιγμή της επίσκεψης στην Ουάσινγκτον (σ.σ. για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ), αλλά το συνολικό πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διμερής σχέση παραμένει σταθερή και ισχυρή, ανεξάρτητα από συγκυρίες ή χρονοδιαγράμματα.

Για την Τουρκία – «Η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο SAFE»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το έδαφος είναι «ώριμο» για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα στις διμερείς σχέσεις ήταν «ανησυχητικά τεταμένο». Εξήγησε ότι το κείμενο αυτό απέδειξε πως οι δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν μια λειτουργική σχέση, κάτι που αποτυπώνεται και στη συνεργασία στο μεταναστευτικό, όπου «καταγράφεται απτό θετικό αποτέλεσμα».

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα βίζας για τα ελληνικά νησιά, τονίζοντας τη συμβολή του στον τουρισμό. Παράλληλα, έκανε σαφές ότι η Ελλάδα έθεσε «σαφή όρια όπου κρίθηκε απαραίτητο», όπως στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, επιδιώκοντας να καταδείξει ότι η αποκλιμάκωση δεν συνεπάγεται υποχωρήσεις αρχής και ότι η Τουρκία δεν θα μπει στο SAFE όσο υπάρχει το casus belli.

Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει διαμορφώσει μια στρατηγική που στοχεύει πρωτίστως στη σταθερότητα της περιοχής, με τη μείωση της έντασης ως βασικό εργαλείο για μια πιο λειτουργική διμερή σχέση. Την ίδια στιγμή επέμεινε ότι η προσέγγιση αυτή «συνοδεύεται από την εδραίωση των εθνικών θέσεων», ώστε ο διάλογος να μην λειτουργεί εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

Για τη Λιβύη και το μεταναστευτικό

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την κατάσταση στη Λιβύη «περίπλοκη», σημειώνοντας ωστόσο ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει διατηρήσει σταθερή επικοινωνία και με τις δύο πλευρές της λιβυκής πραγματικότητας. Για το μεταναστευτικό ανέφερε ότι η εικόνα είναι «καλύτερη σε σύγκριση με τους προηγούμενους έξι μήνες».

Για την Παλαιστίνη – «Κάποια στιγμή θα γίνει η αναγνώριση»

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης «κάποια στιγμή θα γίνει», χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ έχει πλέον «βαθιές ρίζες και πραγματικό περιεχόμενο», αναφέροντας χαρακτηριστικά το σχήμα 3+1. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα «υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί» μετά την επίθεση της Χαμάς, αλλά παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ «πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια» στην απάντησή του στην τρομοκρατική επίθεση.

