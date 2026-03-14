Μητσοτάκης από Λάρισα: Οικονομία, Θεσσαλία και αγροτικός τομέας στο επίκεντρο του μηνύματος για το 2027

Με αιχμή την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη Θεσσαλία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του κόμματος, επιχειρώντας να αναδείξει το αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής τόσο στην περιφέρεια όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν η πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι παρεμβάσεις για τη Θεσσαλία μετά τις μεγάλες δοκιμασίες των τελευταίων ετών, αλλά και οι αλλαγές που προωθούνται στον πρωτογενή τομέα. Το προσυνέδριο στη Λάρισα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς σταθμούς της πορείας προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, με κεντρικό θεματικό άξονα τη σχέση οικονομίας και ισχύος της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της οικονομικής σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελεί ένα αφηρημένο μέγεθος, αλλά μεταφράζεται σε δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας και υλοποίησης κρίσιμων παρεμβάσεων. Όπως ανέφερε, η Θεσσαλία διαθέτει σημαντική μεταποιητική βάση, η ανεργία της κινείται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο και ταυτόχρονα έχει περιθώρια να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της και στον τουρισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιχείρησε να συνδέσει τη συνολική οικονομική εικόνα της χώρας με την ικανότητα του κράτους να χρηματοδοτεί έργα, πολιτικές και αποκαταστάσεις, ιδίως σε περιοχές που έχουν πληγεί έντονα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη Θεσσαλία, επισημαίνοντας ότι η περιοχή δοκιμάστηκε σκληρά τα προηγούμενα χρόνια και υποστηρίζοντας πως χωρίς μια οικονομία που «πατά στα πόδια της» δεν θα ήταν εφικτό να διατεθούν τα σημαντικά κονδύλια που κατευθύνονται σήμερα εκεί. Στην ίδια γραμμή, συνέδεσε την οικονομική αντοχή της χώρας και με την ευρύτερη δυνατότητα άσκησης εθνικής πολιτικής, μιλώντας για την αμυντική ενίσχυση και για τη θέση της Ελλάδας σε ένα πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Το πολιτικό συμπέρασμα που επιχείρησε να αναδείξει ήταν πως η ισχυρή οικονομία, η ισχυρή χώρα και η κυβερνητική σταθερότητα συνδέονται άμεσα.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες. Ο πρωθυπουργός μίλησε για μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχθηκε ο αγροτικός κόσμος, στις ζωονόσους, στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης αλλά και στις παθογένειες που, όπως είπε, κουβαλούσε επί χρόνια ο μηχανισμός διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Στο σημείο αυτό υπερασπίστηκε την απόφαση για κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τη δύσκολη αλλά αναγκαία, και υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι ένα σύστημα πιο διαφανές και πιο λειτουργικό, που θα κατευθύνει τις ενισχύσεις στους πραγματικούς παραγωγούς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, το 2025 καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ενώ πλέον -όπως είπε- υπάρχει καλύτερη ορατότητα για τις πληρωμές των επόμενων μηνών. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η όλη διαδικασία τελεί υπό τη δική του προσωπική εποπτεία, δίνοντας πολιτικό βάρος στη μεταρρύθμιση. Η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές προς τους αγρότες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης το τελευταίο διάστημα, στο φόντο και των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου.

Αναφορά έκανε και στο κόστος παραγωγής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, μέσα στα όρια που θέτουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, να στηρίξει πιο στοχευμένα κατηγορίες παραγωγών που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις. Παράλληλα, ανέδειξε την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα ως μία από τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, επιχειρώντας έτσι να στείλει μήνυμα τόσο προς την αγροτική βάση όσο και προς τις περιφέρειες που στηρίζουν την παραγωγική οικονομία.

Ξεχωριστό βάρος έδωσε ο πρωθυπουργός στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία, περιγράφοντάς το ως πεδίο που απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στενό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, αλλά και στην εκκίνηση σημαντικών έργων που αφορούν τις υδατικές υποδομές της περιοχής. Έβαλε, δε, ξανά στο κάδρο τη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να προωθήσει το έργο και ότι για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ειδική ομάδα εργασίας.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης άγγιξε και ζητήματα που συνδέονται με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τις υποχρεώσεις βιοασφάλειας και τις ισορροπίες στον αγροδιατροφικό χώρο, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία Mercosur, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας για τα ελληνικά προϊόντα. Παράλληλα, έκανε λόγο για οργανωμένες συμφωνίες με άλλες χώρες σε ό,τι αφορά εργάτες γης, συνδέοντας το θέμα τόσο με τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα όσο και με τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού.

Στο μέτωπο της βιομηχανίας και της μεταποίησης, υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, ενώ επανέλαβε τη σημασία της μεταποίησης, ειδικά στην περιφέρεια. Μίλησε ακόμη για την ανάγκη μεγαλύτερης συγκέντρωσης δραστηριοτήτων σε βιομηχανικά πάρκα, για την αξία του χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά και για τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου, με αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να επαναφέρει στο προσκήνιο το κοινωνικό αποτύπωμα της οικονομικής πολιτικής, μιλώντας για αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και προγράμματα όπως το «Σπίτι μου», ενώ αναγνώρισε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια παραμένει πραγματικό πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά. Υποστήριξε πως, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης για την κοινωνία, αξιοποιώντας τόσο εθνικούς πόρους όσο και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Σε πολιτικό επίπεδο, η συνολική του παρέμβαση από τη Λάρισα επιχείρησε να συμπυκνώσει το αφήγημα με το οποίο η κυβέρνηση θέλει να πορευτεί προς το 2027: οικονομική σταθερότητα, έργα στην περιφέρεια, μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα και έμφαση στην ανθεκτικότητα της χώρας.

