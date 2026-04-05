Μητσοτάκης από το Μεσολόγγι: Η ενότητα του λαού παραμένει πρώτο ζητούμενο

Κορυφώθηκαν στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα τη Γαλλία.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, στάθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης, συνδέοντάς τη με τις σύγχρονες προκλήσεις και την πορεία της Ελλάδας προς το μέλλον, επιδιώκοντας να αναδείξει το πολιτικό του αφήγημα για ανάπτυξη, σταθερότητα και εθνική αυτοπεποίθηση.

«Το Μεσολόγγι μας υπενθυμίζει ότι ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες», είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.

«Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία. Η ενότητα του λαού παραμένει πρώτο ζητούμενο. Σήμερα είμαστε κυρίαρχο κράτος με κεντρικό ευρωπαϊκό ρόλο, με ενωμένους πολίτες, δυνατή οικονομία και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε παρόντες, όπου μας χρειάζεται ο ελληνισμός», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



