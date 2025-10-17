Μητσοτάκης από το Περιστέρι: «Η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του νέου Πρωτοδικείου Περιστερίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στη Δικαιοσύνη και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, στέλνοντας έμμεσο μήνυμα προς όσους αμφισβητούν τη λειτουργία της.

17 Οκτ. 2025 13:13
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου 2025) στο Περιστέρι, όπου εγκαινίασε το νέο κτίριο του Πρωτοδικείου της περιοχής. Τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της Δικαιοσύνης ως θεμελιώδους πυλώνα του κράτους δικαίου και επισήμανε την ανάγκη οι πολίτες να εμπιστεύονται τον θεσμό, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η διαρκής αμφισβήτησή του.

«Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στους θεσμούς», δήλωσε.

Σε μια αποστροφή του λόγου του, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα, σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε «ο πολίτης να δει σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών».

Η τοποθέτησή του ερμηνεύεται ως έμμεση απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε αφήσει αιχμές για τη λειτουργία των θεσμών.
