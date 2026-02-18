Μητσοτάκης: Διήμερη επίσκεψη στην Ινδία, συνάντηση με Ναρέντρα Μόντι και επαφές με ηγέτες τεχνολογίας

18 Φεβ. 2026 8:25
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, διήμερη επίσκεψη στην Ινδία, όπου συμμετέχει στις εργασίες του India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί. Η Σύνοδος, που διεξάγεται από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam, αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), με έμφαση σε μετρήσιμες κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του Summit και στις 13:00 ώρα Ελλάδας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ναρέντρα Μόντι. Η συνάντηση έρχεται δυόμισι χρόνια μετά την κοινή δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα το 2023, που αναβάθμισε τις ελληνο-ινδικές σχέσεις σε στρατηγική εταιρική σχέση, και δύο χρόνια μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Ινδία.

Από τότε, οι διμερείς σχέσεις έχουν ενισχυθεί σε πολλαπλά επίπεδα, με την Ελλάδα να ανοίγει δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στο Μπανγκαλόρ. Η Ελλάδα προβάλλεται ως πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη και ως κρίσιμο σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας-Ευρώπης (IMEC), εναλλακτικής πρότασης στον κινεζικό Μεσαίο Διάδρομο.

Η συνεργασία επεκτείνεται σε άμυνα και ασφάλεια, επενδύσεις, εμπόριο, επιστήμη-τεχνολογία, εκπαίδευση, πολιτισμό, τουρισμό και γεωργία, ενώ η υπό διαπραγμάτευση εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Το India AI Impact Summit 2026, το πρώτο μεγάλο διεθνές συνέδριο AI στον Παγκόσμιο Νότο, συγκεντρώνει πάνω από 20 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, εκπροσώπους από 60+ χώρες, καθώς και κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες. Στόχος είναι η μετάβαση από γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, συνεργασίες και εφαρμογές. Ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη Σύνοδο και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών όπως:

  • Michael Kratsios (Βοηθός Προέδρου ΗΠΑ, Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής)
  • Demis Hassabis (CEO, Google DeepMind)
  • Brad Smith (Αντιπρόεδρος, Microsoft)
  • Mati Staniszewski (CEO, ElevenLabs)
  • Sam Altman (CEO, OpenAI)
  • Arthur Mensch (CEO, Mistral AI)

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου. Η παρουσία της Ελλάδας ενισχύει τον ρόλο της ως γέφυρας Ευρώπης-Παγκόσμιου Νότου στον διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

