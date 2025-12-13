Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Με αναφορές στη «διπλή αποστολή» που έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία ενόψει των εκλογών του 2027 και με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο ΟΑΚΑ στους νέους προέδρους οργανώσεων του κόμματος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «έχει την ευκαιρία να γίνει πραγματική ευρωπαϊκή χώρα» αλλά «η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί».

Από το ΟΑΚΑ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στους νέους προέδρους των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ από όλη τη χώρα, επισημαίνοντας ότι το κυβερνητικό έργο εισέρχεται στη φάση της τελικής προετοιμασίας ενόψει των εκλογών του 2027. Όπως είπε, η παράταξη έχει μπροστά της «διπλή αποστολή»: αφενός να επικοινωνεί στους πολίτες το έργο και τις πολιτικές της κυβέρνησης, αφετέρου να αποσαφηνίζει τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, με ορίζοντα το 2030.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση να κάνει το άλμα προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί» και ότι η κυβέρνηση οφείλει να διατηρεί ψηλά τις φιλοδοξίες της, χωρίς να αγνοεί τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο προεδρείο του Eurogroup, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εθνική επιτυχία με υψηλό συμβολισμό. «Η Ελλάδα, το κάποτε ‘μαύρο πρόβατο’ της Ευρώπης, επιλέγεται σήμερα για να κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναγνωρίζει όχι μόνο την κυβερνητική πορεία αλλά και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην «ευχάριστη θέση» να καταθέτει έναν προϋπολογισμό που, όπως υποστήριξε, «μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οικονομική ατζέντα παραμένει κεντρικός πυλώνας της πολιτικής στρατηγικής της ΝΔ.

