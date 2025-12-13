Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο ΟΑΚΑ στους νέους προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, θέτοντας τον τόνο για την πορεία προς τις εκλογές του 2027. Αναφέρθηκε στη «διπλή αποστολή» της ΝΔ, στις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες και στην εκλογή Πιερρακάκη στο προεδρείο του Eurogroup.

Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 - Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
13 Δεκ. 2025 13:12
Pelop News

Με αναφορές στη «διπλή αποστολή» που έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία ενόψει των εκλογών του 2027 και με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο ΟΑΚΑ στους νέους προέδρους οργανώσεων του κόμματος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «έχει την ευκαιρία να γίνει πραγματική ευρωπαϊκή χώρα» αλλά «η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί».

Από το ΟΑΚΑ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στους νέους προέδρους των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ από όλη τη χώρα, επισημαίνοντας ότι το κυβερνητικό έργο εισέρχεται στη φάση της τελικής προετοιμασίας ενόψει των εκλογών του 2027. Όπως είπε, η παράταξη έχει μπροστά της «διπλή αποστολή»: αφενός να επικοινωνεί στους πολίτες το έργο και τις πολιτικές της κυβέρνησης, αφετέρου να αποσαφηνίζει τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, με ορίζοντα το 2030.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση να κάνει το άλμα προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί» και ότι η κυβέρνηση οφείλει να διατηρεί ψηλά τις φιλοδοξίες της, χωρίς να αγνοεί τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο προεδρείο του Eurogroup, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εθνική επιτυχία με υψηλό συμβολισμό. «Η Ελλάδα, το κάποτε ‘μαύρο πρόβατο’ της Ευρώπης, επιλέγεται σήμερα για να κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναγνωρίζει όχι μόνο την κυβερνητική πορεία αλλά και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην «ευχάριστη θέση» να καταθέτει έναν προϋπολογισμό που, όπως υποστήριξε, «μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οικονομική ατζέντα παραμένει κεντρικός πυλώνας της πολιτικής στρατηγικής της ΝΔ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ