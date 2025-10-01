Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας

01 Οκτ. 2025 15:06
«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πια ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως πχ η αντιπυραυλική προστασία ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, ένα από τα σχέδια, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα» διεμήνυσε προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάντως, ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Πρέπει, προφανώς, να καλύπτονται τα νοτιοανατολικά, αλλά και τα νότια σύνορα, ώστε η Ευρώπη να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».
