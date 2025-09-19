Μητσοτάκης – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Ραντεβού σε εύθραυστο κλίμα – Τι θα πέσει στο τραπέζι;

Για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου «κλείδωσε» το πολυαναμενόμενο τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναχωρεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου για τις ΗΠΑ, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνέλευσης, ενώ η ομιλία του ενώπιον των διεθνών ηγετών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (βράδυ ώρα Ελλάδας) και θα είναι η όγδοη κατά σειρά από τότε που οι δύο άνδρες ξεκίνησαν ξανά τον διάλογο. Στο τραπέζι θα καθίσουν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, Μίλτων Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η Αθήνα προσέρχεται με χαμηλές προσδοκίες. Όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει «ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας». Η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε μάλιστα πως «όσο μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα που δεν μπορούν να συζητηθούν, τόσο δυσκολεύει η όποια πρόοδος».

Αν και τον Δεκέμβριο του 2023 είχε υπογραφεί η Διακήρυξη των Αθηνών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου «ήρεμων νερών», οι πρόσφατες κινήσεις της Άγκυρας – όπως η NAVTEX για το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» – θόλωσαν το κλίμα. Το γεγονός ότι το σκάφος παρέμεινε στη Σμύρνη και δεν βγήκε στα ανοιχτά, ερμηνεύεται πάντως ως μήνυμα ότι δεν υπήρχε διάθεση για περαιτέρω κλιμάκωση.

Η ελληνική πλευρά δίνει έμφαση στη διατήρηση του διαλόγου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει πως «ο διάλογος με την Τουρκία είναι συνειδητή επιλογή και θα τον επιδιώκουμε χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε από τίποτα». Παράλληλα τόνισε ότι «η χώρα είναι πιο οχυρωμένη από ποτέ» και πως δεν υπάρχουν αυταπάτες: οι διαφορές παραμένουν, αλλά είναι κρίσιμο να παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας.

Από τουρκικής πλευράς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ του ως περιφερειακού ηγέτη και υπερασπιστή του μουσουλμανικού κόσμου, με σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτή η στάση, που τον φέρνει σε σύγκρουση με πολλές δυτικές πρωτεύουσες, επηρεάζει αναπόφευκτα και το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών.

Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα. Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι αν, παρά τις εντάσεις, οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να κρατήσουν ζωντανό τον διάλογο, γνωρίζοντας ότι οι διαφορές παραμένουν αγεφύρωτες αλλά η επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για να αποφευχθούν νέες κρίσεις.

