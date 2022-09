Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση: Η πλειοψηφία των χωρών μελών της ΕΕ στηρίζει την επιβολή πλαφόν

Συνεχίζονται οι πιέσεις προς την Κομισιόν έτσι ώστε να αναλάβει όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρωτοβουλίες για να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση και κυρίως στις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου.

Η χώρα μας μαζί με άλλες 14 χώρες μέλη της ΕΕ έχουν αποστείλει επιστολή με την οποία καλούν την Κομισιόν να αναλάβει δράση και να υπάρξουν αποφάσεις στη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας των κρατών-μελών της ΕΕ την ερχόμενη Παρασκευή.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σήμερα το πρωί αναφέρεται στην συγκεκριμένη επιστολή: «Εξαιρετικά νέα στον αγώνα κατά των υψηλών τιμών της ενέργειας! Η πλειοψηφία των 15 κρατών μελών της ΕΕ υποστηρίζει τώρα το αίτημα προς την Επιτροπή για την εφαρμογή ανώτατου ορίου τιμών στο φυσικό αέριο».

