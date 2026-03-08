Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Στόχος μας η ισότητα να γίνει καθημερινό βίωμα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ευχές για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τονίζοντας ότι η 8η Μαρτίου αποτελεί σημείο συνάντησης των υπαρχουσών κατακτήσεων με τον στόχο η ισότητα να μετατραπεί σε καθημερινή πραγματικότητα για όλες τις Ελληνίδες.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να ανατραπούν τα εναπομείναντα ορατά και αόρατα εμπόδια, να δημιουργηθούν ευκαιρίες στην εργασία, να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, να στηριχθούν οι οικογενειακές επιλογές και να υπάρξει μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία. Χαρακτήρισε την ισότητα όχι μόνο κοινωνική επιταγή, αλλά και μοχλό συλλογικής ευημερίας.

Αναφερόμενος στην πρόοδο από το 2019, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί στο μισό, ενώ η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Οι μητέρες λαμβάνουν πλέον επίδομα γέννησης έως 3.500 ευρώ και άδεια μητρότητας 9 μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν θεσπιστεί φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί με απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ενθαρρύνει την γυναικεία επιχειρηματικότητα και προωθεί την εξάλειψη διακρίσεων σε όλα τα πεδία. Δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη εταιρειών επιμορφώνονται σε θέματα διαφορετικότητας, ενώ το «Σήμα Ισότητας» επιβραβεύει επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες, συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και μέτρα κατά της παρενόχλησης.

Στον τομέα της υγείας, επενδύεται στην πρόληψη με δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές. Για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας λειτουργούν 67 δομές σε όλη τη χώρα, η Εθνική Γραμμή SOS 15900 (6.700 κλήσεις το 2025), 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία και το Panic Button, που εγκαθίσταται ετησίως σε κινητά περίπου 5.000 γυναικών.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα του 2026 συγκαταλέγεται στα 14 κράτη παγκοσμίως που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα και ανεβαίνει σταθερά στους διεθνείς δείκτες. Ωστόσο, οι νίκες αυτές δεν αρκούν, αλλά αποτελούν κίνητρο για μεγαλύτερη ένταση στις προσπάθειες, ώστε οι βελτιώσεις να γίνουν «άλματα».

«Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις γυναίκες και όχι μόνο. Γιατί η υπόθεσή τους μάς αφορά όλους!», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

