Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Ώρα για τολμηρές τομές»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε επισήμως σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 τον εθνικό διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, συνοδεύοντας την έναρξη της διαδικασίας με επιστολή προς τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι «σήμερα ανοίγουμε τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κάνοντας πράξη μία ακόμη θεσμική μας δέσμευση». Ζητά τις απόψεις των βουλευτών της ΝΔ ώστε να ενσωματωθούν στην τελική εισήγηση που θα κατατεθεί εντός Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το Σύνταγμα του 1975 «ζωντανό κείμενο» που εξασφάλισε ομαλότητα και σταθερότητα για 50 χρόνια, αλλά επισημαίνει ότι «ανήκει στον 20ό αιώνα» και πρέπει να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της εποχής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση.

Μεταξύ των κεντρικών προτάσεων που επαναφέρει ο κ. Μητσοτάκης περιλαμβάνονται:

Η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, με αποφασιστικότερη συμμετοχή τακτικών δικαστών (θέση που υποστηρίζει εδώ και 20 χρόνια).

για την ποινική ευθύνη υπουργών, με αποφασιστικότερη συμμετοχή τακτικών δικαστών (θέση που υποστηρίζει εδώ και 20 χρόνια). Η μάχη κατά του «βαθύ κράτους» με διαρκή αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο Δημόσιο.

και επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο Δημόσιο. Η άρση του μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων .

. Η καθιέρωση μίας και μόνο εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, ως επιπλέον θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Η πρόβλεψη δικλίδων για μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, συνεπή κυβερνητική δράση και ορθότητα κομματικών υποσχέσεων, ώστε να αποφευχθεί ο λαϊκισμός.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η πρόθεση είναι για «γενναία και τολμηρή» αναθεώρηση που θα απαντά στις εξελίξεις και θα ενισχύει το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Καλεί κόμματα και πολίτες σε «εποικοδομητικό προβληματισμό» με θετικές προτάσεις, αίσθηση κοινής ευθύνης και αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες.

«Το ίδιο το Σύνταγμα μας επιβάλλει να αναζητήσουμε συναινέσεις αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε τις μεγάλες αλλαγές», σημειώνει χαρακτηριστικά και εκφράζει την ελπίδα η διαδικασία να αποτελέσει «απάντηση στην τοξικότητα και τη στείρα κομματική περιχαράκωση».





