Μητσοτάκης για Τέμπη: «Δικαιοσύνη αυστηρή και αμερόληπτη» – Έκκληση για ενότητα στην επέτειο των τριών ετών

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας απόδοση ευθυνών στη δίκη που ξεκινά τον Μάρτιο και καλώντας σε ενότητα, μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις.

Μητσοτάκης για Τέμπη: «Δικαιοσύνη αυστηρή και αμερόληπτη» – Έκκληση για ενότητα στην επέτειο των τριών ετών
28 Φεβ. 2026 11:36
Pelop News

Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω ανάρτησης, αναφερόμενος στο κοινό αίτημα για δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι ευθύνες για την τραγωδία πρέπει να αποδοθούν «με τρόπο αυστηρό αλλά και αμερόληπτο» στη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα «κενά και λάθη» στη λειτουργία της, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο δράμα.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επέτειος απαιτεί σεβασμό και νηφαλιότητα, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν «ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές» που –όπως αναφέρει– υποβαθμίζουν το γεγονός σε κομματική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για όσους «με ψέματα, φήμες και σενάρια» επιχείρησαν να εκμεταλλευθούν την τραγωδία για πολιτικούς σκοπούς, ζητώντας από την κοινωνία να γυρίσει την πλάτη σε τέτοιες πρακτικές.

«Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε», καταλήγει η ανάρτηση του πρωθυπουργού.

