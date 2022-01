Μητσοτάκης για θάνατο Νταβίντ Σασόλι: «Θρηνούμε αυτόν τον περήφανο Ευρωπαίο»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 65 ετών, τα ξημερώματα της Τρίτης (11/1/2022). Ο Νταβίντ Σασόλι άφησε την τελευταία του πνοή στην Ιταλία, την πατρίδα του, νικημένος από τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπό του, ενώ ο 65χρονος Ιταλός πολιτικός νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Ιταλίας από τις 26 Δεκεμβρίου.

«Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ανάρτησή του στο Twitter. «Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά» προσθέτει.

«Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European.

