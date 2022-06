Μητσοτάκης για τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ: Τεράστιο πισωγύρισμα στα δικαιώματα των γυναικών

Τεράστιο πισωγύρισμα στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τις αμβλώσεις, το οποίο έχει ξεσηκώσει σοβαρές αντιδράσεις όχι μόνο στην Αμερική αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μάλιστα εκατομμύρια γυναικών στις ΗΠΑ στέκονται ενάντια στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να απαγορεύσει μετά από 50 χρόνια την άμβλωση και ετοιμάζουν την απάντησή τους.

Δηλώνει προβληματισμένος

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει:«Πραγματικά προβληματισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Είναι ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών».

Really troubled by the decision of the US Supreme Court. It is a major step back in the fight for women’s rights.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 25, 2022