Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει πίστα» – Από το Eurogroup μέχρι το στεγαστικό και την Υγεία

Ανασκόπηση κυβερνητικού έργου με αιχμή την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις

14 Δεκ. 2025 10:09
Με την ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα για τα επόμενα 2,5 χρόνια ξεκίνησε η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη εθνική και συλλογική επιτυχία». Η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, όπως σημείωσε, επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μετά από χρόνια κρίσης και επιτήρησης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον «παράδειγμα και έμπνευση», αποτέλεσμα πολιτικών που εφαρμόζονται από το 2019, ενώ προανήγγειλε αναλυτική τοποθέτηση στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Στήριξη σε πληγέντες και συνταξιούχους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νομοθετική ρύθμιση για τους πληγέντες της Μάνδρας και της τραγωδίας στο Μάτι. Οι οικογένειες των θυμάτων, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ, με πλήρη διασφάλιση των δικαστικών αποζημιώσεων και διαγραφή οφειλών προς Δημόσιο και ΟΤΑ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε αλλαγές στην προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, που επιτρέπουν σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να δουν αυξήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2026, με πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού το 2027.

Αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και διάλογος χωρίς μπλόκα

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί δρόμων «βλάπτουν τη χώρα και τις τοπικές οικονομίες». Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας και των ευρωπαϊκών κανόνων, ενώ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ.

Στεγαστικό, Υγεία και Παιδεία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις 43 παρεμβάσεις για το στεγαστικό, συνολικού ύψους 6,7 δισ. ευρώ, με νέες προσιτές κατοικίες, ανακαινίσεις και επέκταση του προγράμματος Μετεγκατάστασης σε έξι ακόμη περιφερειακές ενότητες.

Στον τομέα της Υγείας, ανακοίνωσε την αποστολή SMS σε 8.000 πολίτες με σοβαρή παχυσαρκία για δωρεάν υποστήριξη, καθώς και την ενεργοποίηση του «Προσωπικού Βοηθού Υγείας» στο MyHealthApp. Στην Παιδεία, στάθηκε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ και στη δημιουργία 13 νέων Πειραματικών Σχολείων.

Η ανασκόπηση έκλεισε με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, «κλείνοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών».

