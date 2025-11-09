Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας και σταθερότητας», τι αναφέρει για το μακελειό στα Βορίζια

Εκτενή αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, στη νέα στρατηγική για την Κρήτη και σε σειρά μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Αναφερόμενος στη διεθνή σύνοδο P-TEC για την ενέργεια, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το διήμερο στην Αθήνα «ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της Ελλάδας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή». Όπως σημείωσε, μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου» που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Ανατολική Ευρώπη, η χώρα εξασφαλίζει ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για πολλά χρόνια, συμβάλλοντας παράλληλα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία για τις ερευνητικές γεωτρήσεις βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Exxon Mobil, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για μεγάλο διάστημα. Υπογράμμισε επίσης ότι οι νέες αυτές επενδύσεις δεν αναστέλλουν την πράσινη μετάβαση, αλλά την ενισχύουν, καθώς η Ελλάδα παραμένει πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στα γεγονότα στα Βορίζια Ηρακλείου, καταδικάζοντας με σαφήνεια τις παραδοσιακές πρακτικές των «βεντετών». «Οι αυτοδικίες και οι βεντέτες είναι απόβλητα περασμένων καιρών που δεν τιμούν κανέναν», τόνισε, ανακοινώνοντας την υλοποίηση σχεδίου 12 σημείων για την πρόληψη της βίας στην Κρήτη. Το σχέδιο περιλαμβάνει ενίσχυση της αστυνόμευσης, αυστηροποίηση των ποινών για παράνομη οπλοκατοχή, εκπαιδευτικά προγράμματα κατά της νεανικής παραβατικότητας και ειδικά μαθήματα στα σχολεία.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τέσσερις νέους τομείς – ενέργεια, εμπόριο, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τουρισμό – καλύπτοντας πλέον 1,85 εκατομμύρια εργαζομένους. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη δηλωθεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια ώρες υπερωριών, γεγονός που αποδεικνύει τη λειτουργικότητα της μεταρρύθμισης.

Επιπλέον, παρουσίασε το νέο Σχέδιο Δράσης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των πραγματικών δικαιούχων. Όπως είπε, οι καταλογισμοί για παράνομες ενισχύσεις έχουν φτάσει τους 1.670, με ποσό επιστροφής άνω των 33 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε έκτακτο διαγωνισμό για 80 νέες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Πειραιά και παρουσίασε το πρόγραμμα ανέγερσης και αναβάθμισης δικαστικών κτηρίων συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», το οποίο ενισχύεται με επιπλέον 424 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 647 εκατ., ενώ δίνεται παράταση για την εξαργύρωση των επιταγών έως τον Απρίλιο του 2026.

Τέλος, αναφέρθηκε στο τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Δράμας, ύψους 748 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει έργα υποδομών, δράσεις στήριξης επιχειρήσεων και αναβαθμίσεις στις μονάδες Υγείας της περιοχής.

Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά και η θέληση να τις ξεπεράσουμε. Σε μια Ελλάδα που δεν φοβάται να αλλάζει και δεν σταματά να προχωρά».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

