Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Μολδαβία.
«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».
I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 29, 2025
