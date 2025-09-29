Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Μολδαβία.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
29 Σεπ. 2025 16:26
Pelop News

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Μολδαβία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
17:26 «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα
17:16 Το ευχαριστήριο της ΝΕΠ στο ERGON Physio Center
17:11 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου
17:11 Οριακή η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα δήμων της Αχαΐας – Ελλειμμα αστυνομικών που φτάνει έως και 50%
17:03 Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
16:55 Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ
16:47 Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Θα απασχολήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ, Ένοπλες Δυνάμεις και μετανάστευση
16:40 O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios
16:33 Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
16:26 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
16:19 Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο
16:11 Στο Τάραντο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός για το διασυνοριακό έργο ARGONAUT
16:04 Πάτρα: Νέο εμπόδιο μπαίνει στην ανάπλαση του Διακονιάρη – Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί την άρνηση του Υπ. Οικονομικών
15:57 Ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
15:50 Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event
15:43 Η Μαράια Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Δεν είσαι μόνος»
15:36 ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025
15:28 Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ