Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Μολδαβία.

I warmly congratulate President @sandumaiamd and the people of Moldova on the successful elections. Greece stands firmly by Moldova on its European path and looks forward to working together for a strong and united Europe. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 29, 2025

