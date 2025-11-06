Μητσοτάκης-Κάγια Κάλλας στο Μαξίμου: «Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας» – Στο τραπέζι άμυνα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Δυτ. Βαλκάνια

Η Αθήνα υποδέχθηκε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως «πυλώνας γεωπολιτικής και οικονομικής σταθερότητας» στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης, προστατεύοντας τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και προχωρώντας σε φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο επίκεντρο τέθηκαν Ουκρανία, Δυτικά Βαλκάνια, Μέση Ανατολή/Αν. Μεσόγειος και η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Τι συζητήθηκε στο Μαξίμου

Ρόλος Ελλάδας στην ασφάλεια της ΕΕ: Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι, παρά τις πρόσφατες κρίσεις, η χώρα παραμένει σταθεροποιητικός παράγοντας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, σε «ίσες αποστάσεις» από τα μέτωπα της Ουκρανίας και της Γάζας, με έμφαση στην προστασία των ανατολικών και νότιων εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Εκσυγχρονισμός Ενόπλων Δυνάμεων: Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για πολυετές σχέδιο άνω των 28 δισ. ευρώ την επόμενη δωδεκαετία, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες ήδη υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ και ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή κατεύθυνση για ενίσχυση των δυνατοτήτων και της αμυντικής βιομηχανίας.

Μέση Ανατολή – Γάζα: Ως προς την επόμενη ημέρα, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου με ορατό ρόλο της ΕΕ, σε συνεργασία με ΗΠΑ και αραβικό κόσμο, επισημαίνοντας τη διαθεσιμότητα της Ελλάδας για ενεργή συμβολή.

Ουκρανία: Έστειλε μήνυμα διαρκούς ενότητας έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, ζητώντας συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο.

Δυτικά Βαλκάνια – Διεύρυνση: Καλωσόρισε τη δημοσίευση του πακέτου διεύρυνσης, επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή προοπτική των χωρών της περιοχής με αξιοκρατικά κριτήρια και αναγνώριση της προόδου όπου υπάρχει.

Οι τοποθετήσεις της Κάγια Κάλλας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος:

Εξήρε τη συμβολή της Ελλάδας στην ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, αναφέροντας ελληνική παρουσία σε επιχειρήσεις της ΕΕ (π.χ. ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ναυτικές αποστολές σε Μεσόγειο–Ερυθρά Θάλασσα) και τον ρόλο διασφάλισης θαλάσσιων οδών.

Για την Ουκρανία: Υπογράμμισε ότι η Ρωσία «δεν δείχνει πρόθεση ειρήνης», άρα απαιτείται σταθερή στήριξη στο Κίεβο και ενίσχυση κυρώσεων, με έμφαση στο χτύπημα των εσόδων από τον «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, ο οποίος συνιστά και περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Για την ευρωπαϊκή άμυνα: Τόνισε πως η άμυνα είναι προϋπόθεση ευημερίας και ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αυξήσουν επενδύσεις και να κλείσουν κενά δυνατοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή αμυντική βάση.

Περιφερειακή ατζέντα: Χαιρέτισε τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών ως παράγοντα σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη για ανθεκτικότητα, συνδεσιμότητα και συνεργασία σε ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον. Για τη διεύρυνση, μίλησε για δυνατότητα απτής προόδου στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στιγμιότυπα από τον διάλογο

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας» και ότι «υλοποιούμε φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΕΔ», ενώ για τη Γάζα ζήτησε ενεργό, διακριτό αποτύπωμα της Ευρώπης στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης.

Η κ. Κάλλας ευχαρίστησε για τη στήριξη της Ελλάδας σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ, επέμεινε στη συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω κυρώσεων και αναφέρθηκε ειδικά στον περιορισμό του «shadow fleet» στα ενεργειακά.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η συζήτηση εντάσσεται στην ευρύτερη προετοιμασία της ΕΕ για:

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και της βιομηχανικής βάσης.

Συνοχή στο ουκρανικό, με βιώσιμη χρηματοδότηση και αυστηρότερες κυρώσεις.

Διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με ευρωπαϊκή παρουσία στη «επόμενη μέρα».

Επιτάχυνση της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια, με αυστηρή αιρεσιμότητα και αναγνώριση προόδου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



