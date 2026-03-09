Μητσοτάκης και Μακρόν στην Κύπρο: Μήνυμα αλληλεγγύης και ενίσχυσης ασφαλείας, τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Οι ηγέτες Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου συναντώνται σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στην Πάφο, λίγες ημέρες μετά ιρανική επίθεση με drones. Στόχος η ενίσχυση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και η αποκλιμάκωση της κρίσης

09 Μαρ. 2026 8:12
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο η Γαλλία διατηρεί συμφωνία στρατηγικής σημασίας. Η παρουσία του Γάλλου προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε το νησί από πολλαπλά drones και πυραύλους, εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με κύκλους του Ελιζέ, κύριο αντικείμενο των συζητήσεων είναι η από κοινού ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Θα εξεταστούν μέτρα για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες», καθώς και ο συντονισμός προσπαθειών για την προστασία ευρωπαίων πολιτών σε επικίνδυνες ζώνες και τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο, ενώ η Ελλάδα παρέχει ενεργή αμυντική υποστήριξη. Η συνάντηση στέλνει σαφές μήνυμα στήριξης και συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών, ενισχύοντας την περιφερειακή σταθερότητα εν μέσω των τρεχουσών εντάσεων.

