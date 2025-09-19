Μητσοτάκης – Modi: Τηλεφωνική συνομιλία για ενίσχυση διμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινδό ομόλογό του, Narendra Modi, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Η συνομιλία βασίστηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση που είχαν συμφωνήσει με κοινή δήλωση κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικείμενη έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τις οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

