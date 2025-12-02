Μητσοτάκης: «Νέα εποχή» στις συλλογικές συμβάσεις – Στο Μαξίμου η πρώτη σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου η σύσκεψη του Πρωθυπουργού με την Υπουργό Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους για την Κοινωνική Συμφωνία των συλλογικών συμβάσεων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για μια πρωτοβουλία που αναγνωρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μητσοτάκης: «Νέα εποχή» στις συλλογικές συμβάσεις - Στο Μαξίμου η πρώτη σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους
02 Δεκ. 2025 12:32
Pelop News

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προεδρεύοντας στη σύσκεψη που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της Νίκης Κεραμέως και εκπροσώπων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημάδι νέας εποχής» και υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία έχει ήδη γίνει αισθητή στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση, στην οποία συμμετέχουν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, εστιάζει στη θεσμική ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την προσωπική του ικανοποίηση για τη συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης, εργαζομένων και εργοδοτών, σημειώνοντας ότι το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις παραμένει χαμηλό και αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση να αυξηθεί έως το 2030. Όπως είπε, η πρωτοβουλία προκάλεσε θετική εντύπωση και στις Βρυξέλλες, σε μια περίοδο όπου «κυριαρχούν η ένταση και η τοξικότητα».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για μια συμφωνία που αιφνιδίασε θετικά όλες τις πλευρές, επισημαίνοντας ότι η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ των αναγκών των εργαζομένων και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων είναι θεμελιώδης για τη συλλογική πρόοδο. Κάλεσε δε τα μέρη να αξιοποιήσουν τη δυναμική που δημιουργήθηκε και να συνεχίσουν στη βάση της εμπιστοσύνης και της υπευθυνότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία «χρυσή τομή» και γνωστοποίησε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της, ώστε οι αλλαγές να τεθούν σύντομα σε ισχύ.

