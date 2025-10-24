Μητσοτάκης: Νέα μέτρα για το στεγαστικό, επιμένει στο «βέτο» για την ένταξη της Τουρκίας στο SAFE

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδος Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι όσο η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, η πόρτα για το πρόγραμμα SAFE δεν πρόκειται να ανοίξει για τη συμμετοχή της σε αυτό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιπλέον μέτρα από αυτά που έχουν εξαγγελθεί για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως το μέτρο το οποίο θα υλοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, η επιστροφή δηλαδή ενός πλήρους ενοικίου σε όλους τους ενοικιαστές μέχρι του ύψους των 800 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί αυτή η συζήτηση έγινε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για να μπορέσουμε να εξετάσουμε, να παρουσιάσουμε, να συζητήσουμε με άλλες χώρες ποιες πολιτικές ήταν αποτελεσματικές, ποιες δεν είναι.

Και παρότι, όπως σημείωσε, αυτά είναι ζητήματα πρωτίστως εθνικής πολιτικής, υπάρχει ρόλος για την ΕΕ.

Αναφέρθηκε στην μεγαλύτερη ευελιξία που μπορεί να δοθεί στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παραδείγματος χάριν για επισκευές σπιτιών, χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι αυτές οι επισκευές να αφορούν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση.

«Να αναμένετε εξαγγελίες από την Ελληνική Κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση σχετικά σύντομα, καθώς πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρωτοβουλιών, έχοντας βέβαια τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο μέσω του τρέχοντος ΕΣΠΑ όσο και ενόψει του επομένου προϋπολογισμού, να εξερευνηθούν και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης.

«Δικές μας προτάσεις στον οδικό χάρτη της Κομισιόν για την άμυνα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, όπως η θεσμοθέτηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, την οποία έχει ήδη αξιοποιήσει η χώρα μας, αλλά και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι ένα δανειοδοτικό χρηματοδοτικό εργαλείο που ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε συμπράξεις και σε κοινές παραγγελίες».

Χαρακτήρισε πολύ θετικό ότι στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής εντοπίζονται ως εμβληματικά έργα προτάσεις οι οποίες αποτελούσαν ανέκαθεν την ελληνική προτεραιότητα, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα αλλά και η προστασία όλων των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από επιθέσεις από drones.

Επίσης, ικανοποιείται άλλο ένα ελληνικό αίτημα, καθώς πλέον οποιοδήποτε αμυντικό σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα, κι όχι μόνο τα ανατολικά.

Δήλωσε αποφασισμένος να επιμένει να θέτει στο ευρωπαϊκό συμβούλιο την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο κοινής χρηματοδότησης, για έργα ευρωπαϊκής κοινής ωφέλειας.

«Μακάρι να άλλαζε γνώμη η Τουρκία»

Ξεκάθαρος ήταν ο πρωθυπουργός και για το πρόγραμμα SAFE και τη στάση της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία.

«Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία στο SAFE. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την πάγια θέση μας, ότι όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συμμετοχή».

«Δεν τίθεται κάποιο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».

Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την ενεργειακή μετάβαση και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, έτσι ώστε ακολουθώντας τον δρόμο αυτό «να μην υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να μην προκληθούν κοινωνικές αναταράξεις επιβάλλοντας ένα δυσβάσταχτο κόστος στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μας».

Τόνισε ότι από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος να «πρασινίσουν» τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως η ναυτιλία ή οι αερομεταφορές, δεν έχει μεγάλο νόημα αυτή τη στιγμή να επιβάλουμε ένα μεγάλο πρόσθετο κόστος σε αυτούς τους τομείς.

Τέλος, όσον αφορά στην πρωτοβουλία για ένα φόρουμ των παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, είπε ότι σύντομα θα είναι έτοιμος ο οδικός χάρτης και δήλωσε ανοιχτός στη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής εκτός από τις 5 που έχει προτείνει η Ελλάδα, αλλά με μια απαράβατη προϋπόθεση: τον αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πηγή: newsbeast.gr

