Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το κυβερνητικό σχέδιο για το δημογραφικό, μιλώντας σε ημερίδα στο Ζάππειο. Τόνισε ότι η χώρα διαθέτει για πρώτη φορά συνολική στρατηγική που καλύπτει φορολογία, εργασία, στέγαση και περιφερειακή πολιτική, με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών και τη συγκράτηση του πληθυσμού. Ανακοίνωσε φορολογικά κίνητρα ανάλογα με τον αριθμό παιδιών, ενισχύσεις για αγορά κατοικίας και παρεμβάσεις σε υγεία–παιδεία στην ελληνική περιφέρεια.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα φορολογική πολιτική στοχεύει άμεσα στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Όπως είπε, όσο μεγαλύτερη είναι η οικογένεια, τόσο περισσότερες θα είναι οι φορολογικές απαλλαγές. «Πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά και οφείλουμε να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την οικογένεια «κύτταρο της κοινωνικής συνοχής».

Υπογράμμισε επίσης ότι ο χαμηλός δείκτης γεννήσεων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρωπαϊκή και διεθνή τάση, αναφέροντας ως παραδείγματα τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα, όπου τα επίπεδα γεννήσεων έχουν πέσει κάτω από μονάδα. Παράλληλα, ενέταξε τη γήρανση του πληθυσμού ως παράγοντα που εντείνει το δημογραφικό πρόβλημα και υποστήριξε ότι τα φορολογικά κίνητρα που δόθηκαν στους συνταξιούχους για να εργάζονται έχουν αποδώσει, με περίπου 200.000 να έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στη στέγη, τόνισε ότι για τα νέα ζευγάρια αποτελεί καθοριστικό εμπόδιο. Υπενθύμισε τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» που επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, ενώ κάλεσε και τις τράπεζες να στηρίξουν τον στόχο αυτό με ελκυστικά προϊόντα. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την επιστροφή ενός ενοικίου –περίπου 800 ευρώ– στους ενοικιαστές, μέτρο που μειώνει μεσοσταθμικά κατά 8% το κόστος.

Ο κ. Μητσοτάκης εστίασε ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, η οποία –όπως είπε– κινδυνεύει να ερημώσει. Ανέφερε ότι η κάλυψη αναγκών σε υγεία, παιδεία και προσβασιμότητα μπορεί να κάνει την περιφέρεια ελκυστικότερη για τις οικογένειες. Σημείωσε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ μέσα στη διετία για όλα τα χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο – είτε με δημιουργία παιδικών σταθμών για τα παιδιά των εργαζομένων, είτε με πρόσθετα οφέλη για οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι το δημογραφικό είναι ζήτημα που διατρέχει πολλά υπουργεία, με το οικονομικό να έχει τον κεντρικό ρόλο. Για το 2026, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να διαθέσει 1,76 δισ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν την οικογένεια και τη στήριξη του εισοδήματος. Υπογράμμισε δε ότι η σταθερή οικονομική ανάπτυξη και η πτώση της ανεργίας κάτω από 8% δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

Σχετικά με τη μετανάστευση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την αυστηρή πολιτική απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την είσοδο εργατών μέσω νόμιμων οδών από χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ινδία, για συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Ξεκαθάρισε ότι οι οικονομικοί μετανάστες θα επιστρέφουν στις χώρες τους, ενώ οι πρόσφυγες θα αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι όσο ενισχύεται η ανάπτυξη και αυξάνονται τα δημόσια έσοδα, τόσο περισσότερες δυνατότητες υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

