Μητσοτάκης σε Νατσιό: «Η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας – Πρώτη μας υποχρέωση η στήριξη της Κύπρου»

Το στίγμα της ελληνικής στάσης απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του στη Βουλή με τον πρόεδρο της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιό.

Μητσοτάκης σε Νατσιό: «Η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας – Πρώτη μας υποχρέωση η στήριξη της Κύπρου»
06 Μαρ. 2026 13:25
Pelop News

Τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (06.03.2026) με τον πρόεδρο της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιό, στο γραφείο του στη Βουλή.

Κατά την κατ’ ιδίαν ενημέρωση του προέδρου της «Νίκης», στο πλαίσιο του κύκλου επαφών του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στάση της Αθήνας και τη συνδρομή προς την Κύπρο μέσα στο κλίμα έντασης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η χώρα μας είναι ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη μας υποχρέωση ήταν προφανώς να συνδράμουμε τον ελληνισμό της Κύπρου, παρέχοντας την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία που αυτή την εποχή χρειάζεται», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Δημήτρη Νατσιό.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα κινήθηκε άμεσα στην κατεύθυνση αυτή, με την πρωτοβουλία της να ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Είμασταν οι πρώτοι που το κάναμε και ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δημήτρη Νατσιό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 12:30 και αποτελεί τη δεύτερη κατ’ ιδίαν ενημέρωση πολιτικού αρχηγού για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 3 Μαρτίου, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, επίσης στο γραφείο του στη Βουλή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ