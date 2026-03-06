Μητσοτάκης σε Νατσιό: «Η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας – Πρώτη μας υποχρέωση η στήριξη της Κύπρου»

Τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (06.03.2026) με τον πρόεδρο της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιό, στο γραφείο του στη Βουλή.

Κατά την κατ’ ιδίαν ενημέρωση του προέδρου της «Νίκης», στο πλαίσιο του κύκλου επαφών του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στάση της Αθήνας και τη συνδρομή προς την Κύπρο μέσα στο κλίμα έντασης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η χώρα μας είναι ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη μας υποχρέωση ήταν προφανώς να συνδράμουμε τον ελληνισμό της Κύπρου, παρέχοντας την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία που αυτή την εποχή χρειάζεται», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Δημήτρη Νατσιό.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα κινήθηκε άμεσα στην κατεύθυνση αυτή, με την πρωτοβουλία της να ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Είμασταν οι πρώτοι που το κάναμε και ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δημήτρη Νατσιό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 12:30 και αποτελεί τη δεύτερη κατ’ ιδίαν ενημέρωση πολιτικού αρχηγού για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 3 Μαρτίου, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, επίσης στο γραφείο του στη Βουλή.

