Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Ομιλία στον ΟΗΕ, επαφές με ηγέτες και επενδυτές – Στο πλευρό Τραμπ και Βαρθολομαίου

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί από τις 22 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στις εργασίες της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου τον περιμένει ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα επαφών και παρεμβάσεων.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν των ηγετών. Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη, θα έχει δύο σημαντικές παρεμβάσεις: το πρωί, σε εκδήλωση της Αυστραλίας με θέμα την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή, και το μεσημέρι στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό την προεδρία της Νότιας Κορέας με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Την ίδια ημέρα, θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που διοργανώνουν 28 οργανώσεις, ενώ το βράδυ θα παραστεί στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton, όπου θα εκφωνήσει σύντομο μήνυμα.

Η κορύφωση της παρουσίας του θα είναι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα αναφερθεί στις διεθνείς προκλήσεις – από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή – και στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα έχει επαφές με ηγέτες όπως ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρόεδρος της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, καθώς και πιθανή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Χλαίντ Αλ-Χαμάντ Αλ-Σαμπάχ.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του, θα έχει συνομιλίες με επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας, προβάλλοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, θα δώσει το «παρών» σε ειδικές συζητήσεις διεθνών μέσων ενημέρωσης: την Τετάρτη θα συμμετάσχει στο Journal House UNGA της Wall Street Journal με θέμα «Is Greece back?» υπό τον συντονισμό της αρχισυντάκτριας Έμα Τάκερ, ενώ την Παρασκευή θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στο Bloomberg.

