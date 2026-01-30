Μητσοτάκης στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι: Σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας και «ξεμπλοκάρισμα» έργου άνω των 90 εκατ. ευρώ

Επίσκεψη στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της υπογραφής σύμβασης που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, ένα κρίσιμο βήμα που –όπως τονίζεται– βάζει το έργο σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.

Μαζί με τον πρωθυπουργό βρέθηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο νέος διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς και ο πρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης. Κατά την άφιξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι «ο κρητικός αέρας μας γεμίζει αισιοδοξία», εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία όλων στο εργοτάξιο, πριν ξεναγηθεί στους χώρους της υπό κατασκευή υποδομής.

Η επίσκεψη συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση της διαδικασίας για τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τα ραντάρ, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 90 εκατ. ευρώ, από τα οποία εξαρτάται, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η ασφαλής και πιστοποιημένη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να «τρέξει» τον διεθνή διαγωνισμό, ενώ το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τοποθετείται πλέον μετά το 2028, καθώς μόνο η εγκατάσταση των συστημάτων εκτιμάται ότι απαιτεί τουλάχιστον δύο χρόνια.

Αμέσως μετά την επίσκεψη στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός αναχωρεί για το Ζάγκρεμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στο ίδιο «πακέτο» παρεμβάσεων στην Κρήτη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μεταβεί στη συνέχεια στο Ρέθυμνο, για επιτόπια επιθεώρηση των πρόδρομων εργασιών στην παράκαμψη της πόλης, όπως σημάνσεις, εργοτάξια και έργα οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της στενής παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Το απόγευμα, στις 6, προγραμματίζονται οι υπογραφές για την ενεργοποίηση της προαίρεσης του τμήματος Κίσσαμος–Χανιά, προϋπολογισμού 243,5 εκατ. ευρώ. Με αυτή την κίνηση ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται επισήμως προς τα δυτικά και η σύμβαση παραχώρησης αφορά πλέον έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο από τη Χερσόνησο έως την Κίσσαμο, συνολικού μήκους 187 χιλιομέτρων, με έναρξη ισχύος στις αρχές Φεβρουαρίου.

