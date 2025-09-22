Μητσοτάκης στο Ωνάσειο Σχολείο Περιστερίου: Τα δημόσια σχολεία ως εργαστήρια καινοτομίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Περιστέρι για τα εγκαίνια ενός από τα 22 Ωνάσεια Σχολεία που ξεκίνησαν φέτος τη λειτουργία τους. Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στις αίθουσες, παρακολούθησε επίδειξη διαδραστικού πίνακα και συνομίλησε με μαθητές.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επενδύει σταθερά στη δημόσια παιδεία, προσφέροντας όχι μόνο ανακαινισμένα κτίρια και νέο εξοπλισμό, αλλά και σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

«Τα Ωνάσεια σχολεία θα λειτουργούν ως εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας τα παιδιά με γνώσεις και δεξιότητες για τον σύγχρονο κόσμο», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι τα σχολεία θα προσφέρουν επίσης συμπληρωματικές δράσεις και ομίλους για τους μαθητές.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το Ίδρυμα Ωνάση για τη συμβολή του στη δημόσια εκπαίδευση και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.

