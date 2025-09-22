Μητσοτάκης στο Περιστέρι: «Τα Ωνάσεια σχολεία εργαστήρια καινοτομίας για τη δημόσια παιδεία»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/9) τα δύο Ωνάσεια σχολεία του Περιστερίου, το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Γενικό Λύκειο, που ανακαινίστηκαν με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση και ήδη λειτουργούν ως ΔΗΜ.Ω.Σ. (Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία). Συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους ανανεωμένους χώρους από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Παπαδημητρίου, και τον διευθυντή του σχολείου Ιωάννη Μανιατάκο.

Τα Ωνάσεια σχολεία εντάσσονται σε ένα δίκτυο 22 δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, από τα οποία τα 12 έχουν ήδη αναβαθμιστεί. Στο Περιστέρι, οι εργασίες ανακαίνισης κάλυψαν 6.000 τετραγωνικά μέτρα, περιλαμβάνοντας αναβάθμιση αυλών και γηπέδων, καθώς και ανανέωση του εξοπλισμού. Το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα βασίζεται στο μοντέλο των πρότυπων σχολείων, με έμφαση στις επιστήμες, τις τέχνες, την ψηφιακή εκπαίδευση και την κοινωνική–συναισθηματική ανάπτυξη. Παράλληλα, λειτουργούν όμιλοι και σύνολα ανοικτά και σε μαθητές άλλων σχολείων της περιοχής, με δωρεάν φοίτηση.

Σε δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Ωνάση για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία δεν είναι μόνο σύγχρονα κτίρια με νέες υποδομές, είναι εργαστήρια καινοτομίας, με διαδραστικούς πίνακες, προγράμματα για καθηγητές και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Είναι σχολεία που θα ετοιμάσουν τα παιδιά μας για τον κόσμο του αύριο».

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, σημείωσε ότι τα Ωνάσεια σχολεία αποτελούν «ουσιαστικά δημόσια σχολεία, με ελεύθερη φοίτηση για όλα τα παιδιά» και υπογράμμισε την προσήλωση του Ιδρύματος στη στήριξη της δημόσιας παιδείας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, μίλησε για μια «προσθήκη μεγάλης αξίας στην τοπική εκπαίδευση», επισημαίνοντας τον ενθουσιασμό μαθητών και γονέων για το νέο περιβάλλον μάθησης.

