Μητσοτάκης: «Στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν – Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός άλλα χρήματα για τους αγρότες»

Στην άφιξη της φρεγάτας Κίμων αναφέρθηκε εκτενώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα ελπίδας, ισχύος και αυτοπεποίθησης για όλους τους Έλληνες». Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra και για το πρώτο πολεμικό πλοίο που παραλαμβάνει η χώρα έπειτα από τρεις δεκαετίες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καμία σχέση με το 2019. Η Ελλάδα είναι σήμερα φάρος σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τη φρεγάτα «τα F-35 της θάλασσας» και υπογραμμίζοντας την ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού που τη στελεχώνει.

Ελληνοτουρκικά: συνάντηση τον Φεβρουάριο

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τοποθετείται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, σε πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου.

Όπως είπε, η Ελλάδα επιθυμεί να συζητηθεί ένα και μόνο ζήτημα: η οριοθέτηση ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας πως για να γίνει αυτό η Τουρκία θα πρέπει να αποστεί από «ανυπόστατες διεκδικήσεις». Τόνισε, ωστόσο, ότι η διαφωνία δεν σημαίνει μόνιμη ένταση, επισημαίνοντας πως υπάρχουν τομείς συνεργασίας, όπως το μεταναστευτικό και η τουριστική βίζα για τα νησιά.

«Θα πάω για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επιμέρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αγροτικό: σαφή όρια

Για τη συνάντηση με τους αγρότες που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η προηγούμενη συζήτηση ήταν ουσιαστική και πως πολλά κρίσιμα θέματα δεν απασχολούν τη δημόσια εικόνα, όπως η εκπαίδευση των αγροτών και η διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον παροχές:

«Θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως το πρόβλημα με τις πληρωμές διορθώθηκε και μάλιστα με πιο δίκαιο τρόπο, με αποτέλεσμα να περισσέψουν πόροι. Όπως είπε, το νέο σύστημα μπορεί πλέον να εντοπίζει όσους λάμβαναν ενισχύσεις χωρίς να τις δικαιούνται, ποσά που ξεπερνούν τα 160 εκατ. ευρώ.

Για τις ύβρεις του Κώστα Ανεστίδη, ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας πως «για 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας κάποιοι καταφεύγουν σε ακρότητες» και πως αυτή δεν είναι η εικόνα του πρωτογενούς τομέα.

MERCOSUR, ευλογιά και Ράμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR, επισημαίνοντας ότι διασφαλίζει αυστηρούς ελέγχους για τα εισαγόμενα προϊόντα, προστατεύει τα ελληνικά ΠΟΠ και ανοίγει μια τεράστια αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές.

Για το ζήτημα της ευλογιάς, ξεκαθάρισε ότι καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή δεν εισηγείται εμβολιασμό, καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τη νόσο ενδημική και θα έθετε σε κίνδυνο τις εξαγωγές.

Τέλος, σχολιάζοντας δήλωση του Έντι Ράμα, τη χαρακτήρισε «αχρείαστη χοντράδα», σημειώνοντας πως χαίρεται που ο Αλβανός πρωθυπουργός βρήκε τρόπο να τη διορθώσει, υπενθυμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία περνά και από την Ελλάδα.

