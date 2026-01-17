Μητσοτάκης: «Στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν – Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός άλλα χρήματα για τους αγρότες»

Σαφή στίγματα για την άμυνα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το αγροτικό και τις διεθνείς εξελίξεις έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, με αφορμή την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» και ενόψει κρίσιμων πολιτικών και διπλωματικών ραντεβού.

Μητσοτάκης: «Στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν – Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός άλλα χρήματα για τους αγρότες»
17 Ιαν. 2026 10:41
Pelop News

Στην άφιξη της φρεγάτας Κίμων αναφέρθηκε εκτενώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα ελπίδας, ισχύος και αυτοπεποίθησης για όλους τους Έλληνες». Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra και για το πρώτο πολεμικό πλοίο που παραλαμβάνει η χώρα έπειτα από τρεις δεκαετίες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καμία σχέση με το 2019. Η Ελλάδα είναι σήμερα φάρος σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τη φρεγάτα «τα F-35 της θάλασσας» και υπογραμμίζοντας την ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού που τη στελεχώνει.

Ελληνοτουρκικά: συνάντηση τον Φεβρουάριο

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τοποθετείται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, σε πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου.

Όπως είπε, η Ελλάδα επιθυμεί να συζητηθεί ένα και μόνο ζήτημα: η οριοθέτηση ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας πως για να γίνει αυτό η Τουρκία θα πρέπει να αποστεί από «ανυπόστατες διεκδικήσεις». Τόνισε, ωστόσο, ότι η διαφωνία δεν σημαίνει μόνιμη ένταση, επισημαίνοντας πως υπάρχουν τομείς συνεργασίας, όπως το μεταναστευτικό και η τουριστική βίζα για τα νησιά.

«Θα πάω για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επιμέρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αγροτικό: σαφή όρια

Για τη συνάντηση με τους αγρότες που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η προηγούμενη συζήτηση ήταν ουσιαστική και πως πολλά κρίσιμα θέματα δεν απασχολούν τη δημόσια εικόνα, όπως η εκπαίδευση των αγροτών και η διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον παροχές:
«Θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως το πρόβλημα με τις πληρωμές διορθώθηκε και μάλιστα με πιο δίκαιο τρόπο, με αποτέλεσμα να περισσέψουν πόροι. Όπως είπε, το νέο σύστημα μπορεί πλέον να εντοπίζει όσους λάμβαναν ενισχύσεις χωρίς να τις δικαιούνται, ποσά που ξεπερνούν τα 160 εκατ. ευρώ.

Για τις ύβρεις του Κώστα Ανεστίδη, ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας πως «για 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας κάποιοι καταφεύγουν σε ακρότητες» και πως αυτή δεν είναι η εικόνα του πρωτογενούς τομέα.

MERCOSUR, ευλογιά και Ράμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR, επισημαίνοντας ότι διασφαλίζει αυστηρούς ελέγχους για τα εισαγόμενα προϊόντα, προστατεύει τα ελληνικά ΠΟΠ και ανοίγει μια τεράστια αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές.

Για το ζήτημα της ευλογιάς, ξεκαθάρισε ότι καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή δεν εισηγείται εμβολιασμό, καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τη νόσο ενδημική και θα έθετε σε κίνδυνο τις εξαγωγές.

Τέλος, σχολιάζοντας δήλωση του Έντι Ράμα, τη χαρακτήρισε «αχρείαστη χοντράδα», σημειώνοντας πως χαίρεται που ο Αλβανός πρωθυπουργός βρήκε τρόπο να τη διορθώσει, υπενθυμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία περνά και από την Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Ληστεία με μαχαίρι στον Πύργο: Συνελήφθη ο δράστης – Ομολόγησε και παρέδωσε τα 960 ευρώ ΦΩΤΟ
13:12 Σοβαρή προειδοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για την απόσυρση κρίσιμου αντιβιοτικού
13:00 Χιούμορ, ποδόσφαιρο και… Euroleague στο πλατό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
12:48 ΕΕ – Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική εμπορική συμφωνία
12:36 Πάτρα: Νέα δεδομένα στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα – Στο τραπέζι το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου
12:24 Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ σωρεύει αδιέξοδα – Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά με σχέδιο και πρόγραμμα»
12:12 «Δραστήριο και αγαπητό μέλος της αθλητικής κοινότητας»: Το αντίο του Τάκη Πετρόπουλου στον Χρήστο Ελευθερίου
12:00 Χανιά: Αναπτερώνονται οι ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Νέα μαρτυρία αλλάζει το πεδίο ερευνών
11:50 Δολοφονία στο Αγρίνιο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο δράστης της δολοφονίας του Κώστα Αλεξανδρή – Τι είπε στους αστυνομικούς, εξετάζονται ερωτικά κίνητρα ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Μαρία Καρυστιανού: «Φταίω κι εγώ» – Η ενοχή, τα Τέμπη και το πολιτικό βήμα που ωριμάζει
11:36 Παπαζάχος: Πού μπορεί να χτυπήσει ένα τσουνάμι στη Σαντορίνη – Τι δείχνουν οι προσομοιώσεις
11:24 Ανεστίδης: «Η συνάντηση θα πάει στράφι» – Επιμένει, προκαλεί και δηλώνει πως θα πάει στο Μαξίμου ακόμη κι αν μείνει απ’ έξω
11:19 Δολοφονία στο Αγρίνιο: Νεκρός από πυροβολισμό με καραμπίνα ο πρόεδρος κοινότητας
11:12 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Διψήφια πίεση στο ΠΑΣΟΚ και «ανακάτεμα» με Καρυστιανού
11:00 Άλσος Γηροκομειού: Από τις στάχτες στο πράσινο – Ξεκινάει αναδάσωση με συνεργασία φορέων και πολιτών, χίλια δέντρα ελπίδας
10:48 Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ – Συνθήματα και τρικάκια στη Θεσσαλονίκη
10:41 Μητσοτάκης: «Στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν – Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός άλλα χρήματα για τους αγρότες»
10:36 «Καρδούλα» Γεωργιάδη σε ασθενή στο «Γεννηματάς» – Το σχόλιο για Κωνσταντοπούλου και η κόντρα με τους συνδικαλιστές
10:36 Πάτρα: Τιμάται το σαββατοκύριακο η 46η επέτειος της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου
10:24 Σχέδιο επενδύσεων – μαμούθ του ΑΔΜΗΕ έως το 2034: 11 έργα, ΑΜΚ κοντά στο 1 δισ. ευρώ και ενεργειακός χάρτης νέας εποχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ