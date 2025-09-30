Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Οι αποφάσεις μας βοηθούν στην καταπολέμηση της ακρίβειας»

Με την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με στόχο κυρίως όπως ήταν αναμενόμενο η νομοθέτηση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και τα οποία αναμένεται να έρθουν στην Βουλή μέσα στον Οκτώβριο.

Αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο λαμβάνει χώρα λίγες μέρες μετά την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις επαφές που είχα και με ξένους ηγέτες και με επενδυτές αλλά και στην ομιλία την οποία είχα την ευκαιρία να κάνω εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος. Πράγματι η χώρα μας δεν είναι ένα κράτος που ζητά στήριξη αλλά που την παρέχει».

«Κάποτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι παράδειγμα προόδου, το οποίο αξίζει να τονιστεί σε αντίθεση με το αμόκ παραπληροφόρησης το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα. Γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον πρόεδρο Τραμπ διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου και όλα αυτά όταν συμβαίνουν πολύ σοβαρές εξελίξεις, όπως η προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα» αναφερόμενος στα fake news.

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις χθεσινές εξαγγελίες που έγιναν στο Λευκό Οίκο και να εκφράσω την ευχή μου ότι το σχέδιο αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι καλά και επεξεργασμένο θα γίνει αποδεκτό ώστε να προχωρήσουμε σε άμεση απελευθέρωση των ομήρων, στην άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών και στην αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας» τόνισε.

«Σε δεύτερο χρόνο στην δημιουργία ενός καινούριου σχήματος διακυβέρνησης στην Λωρίδα της Γάζας και βεβαίως κρατώντας πάντα ζωντανή, και αυτή είναι η επίσημη θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, κάτι το οποίο θα αποτελέσει και το μόνο τρόπο για να λυθεί οριστικά αυτή η κρίση η οποία κρατάει τώρα πολλές δεκαετίες και προφανώς επηρεάζει και την πατρίδα μας, καθώς είμαστε στην ευρύτερη γειτονιά της ανατολικής Μεσογείου» συμπλήρωσε.

«Στα δικά μας θα έλεγα ότι αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας από την υπόθεση των Τεμπών, ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα fake news τα οποία βλέπουμε διαρκώς ακόμα και στον τομέα της υγείας, μέχρι δυστυχώς και την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Γι’ αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες, άλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας.

Και στο κλίμα αυτό κινείται και ατζέντα της σημερινής μας συνεδρίασης, η οποία είναι πλούσια όπως πάντα είναι πλούσιο το υπουργικό συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου» είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Στο επίκεντρο μας είναι η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία είχα την ευκαιρία ανακοινώσω στην ΔΕΘ. Πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες αγρότες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται μέσω μιας τολμηρής, μηνιαίας ελάφρυνσης όπως και θα γίνει συμπληρωματικά και στους ένστολους μέσα από το νέο μισθολόγιο τους. Θέλω να σταθώ στην παρέμβαση από κάνουμε για τη νέα γενιά, κανείς νέος έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος. Για τους νέους 25-30 μειώνεται από το 22% στο 9%. Θα επέμενα από το να μιλάμε με γενικούς αφαιρετικούς δείκτες να εστιαζόμαστε πάντα στα συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά αν τα δει κανείς».

«Και ιδιοκτήτες θα δουν όφελος καθώς η φορολογική επιβάρυνση στα ενοίκια θα μειωθεί με την εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας 25%, ο ΕΝΦΙΑ όπως έχουμε πει εντός διετίας θα μηδενιστεί σε 12.720 χωριά και κωμοπόλεις, ο Φ.Π.Α. θα μειωθεί σε δεκάδες νησιά εντός των επόμενων εβδομάδων όλα αυτά θα γίνουν νόμος του κράτους.

Πρόκειται για μία παρέμβαση η οποία μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις συγκροτούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας, ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των όποιων ανατιμήσεων» επεσήμανε.

Πρόσθεσε πως: «Η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία, όμως οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα τολμηρών μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια με σημαντικότερη την παρέμβαση που έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό συζήτησα και σε όλες τις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές. Μας αναγνωρίζεται μας πιστώνεται και μας διαχωρίζει από την μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών που είναι πολλές χώρες σε κατάσταση δημοσιονομικής ανισορροπίας.

Και για τον επόμενο μήνα οι τιμές στο ρεύμα ελπίζουμε ότι θα είναι σταθερές και ενδεχομένως και μειούμενες και αν πρέπει να κάνω μία αναφορά στις τιμές ενέργειας μετά από μια περίοδο των έντονων διακυμάνσεων στις τιμές και θυμίζω ότι ο κρατικός προϋπολογισμός στήριξε απέναντι στις εξάρσεις στις τιμές ενέργειας φαίνεται ότι επιστρέφουμε σταθερά σε μία κανονικότητα η οποία αφενός δεν απαιτεί προσθέτει στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνεται σε τιμές ενέργειες που ελπίζουμε ότι θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές και νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις και ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες εξαγγελίες».

«Να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε και να επιταχύνουμε τις προσλήψεις. Έτσι ώστε να μη χρειάζεται να κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές στο ΕΣΥ και πυροσβέστες.

Αξίζει να δούμε την μεγάλη εικόνα την τελευταία 6ετια έχουμε προσθέσει 145.000 μόνιμους υπαλλήλους με τις μισές από αυτές να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και στην παιδεία και οι αριθμοί αυτοί να αποτυπώνουν τις κοινωνικές μας προτεραιότητες.

Πολύ περισσότερο όταν πια έχουμε δρομολογήσει και ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών bonus παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους. Θα αυξήσουμε θα διπλασιάσουμε το σχετικό προϋπολογισμό για το 2026 θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του bonus παραγωγικότητας σημαντικά» σημείωσε.

Πρόσθεσε, δε, πως: «Για πρώτη φορά εντάσσονται και οι υπάλληλοι δήμων και περιφερειών. Είναι η ίδια κατεύθυνση ανανέωσης και εκσυγχρονισμού.

Και με το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας στοχεύουμε στην ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας. Είναι τολμηρές αλλαγές που ενδεχομένως να προκαλέσουν για κάποιες αντιδράσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνονται απολύτως σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να βελτιωθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολέων απαλλαγών και μεταθέσεων αίροντας πολλές άλλες στρεβλώσεις. Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι μας να λαμβάνουν μια πραγματική εκπαίδευση και η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος».

«Την Πέμπτη θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra άρα σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις όπως έχετε ενημερωθεί και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση δύο + 2 φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονες μας και όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία.

Αυτό είναι κάτι που τεκμαίρεται από όλα τα δεδομένα και αξίζει να αναδεικνύεται από όλους σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει πατρίδα μας» υπογράμμισε.

