Επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16, όσο και στο πρόγραμμα των F35

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin
25 Σεπ. 2025 22:27
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα μαχητικά αεροσκάφη F16 και F35   με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson στην σημερινή (25.09.2025) συνάντησή τους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είχε συναντήσεις με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δρα Sultan al Jaber, τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson και τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δρα. Sultan Al Jaber επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα και η πρόθεση τους ανάπτυξης αυτών σε «περιφερειακούς πρωταθλητές» στους κλάδους τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16, όσο και στο πρόγραμμα των F35.

Στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.
