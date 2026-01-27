Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» ανέφερε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα Μέσα Kοινωνικής Δικτύωσης.

Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
27 Ιαν. 2026 17:12
Pelop News

Βαθιά συγκλονισμένος για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» ανέφερε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα Μέσα Kοινωνικής Δικτύωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ ευχήθηκε «οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».


Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ
17:15 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία για τη διαιτησία και τη συμπεριφορά της Αντωνίου
17:12 Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
17:03 Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν 27χρονος και 31χρονος για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών
16:56 Νέα Αριστερά: Τι λένε για το μέλλον του κόμματος η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Κώστας Σπαρτινός
16:47 Πήραν την περιουσία 90χρονου ΑμεΑ και τώρα αντιμετωπίζει εισπρακτικές εταιρείες
16:39 Ρουμανία – ΥΠΕΞ για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας»
16:31 Πάτρα: Σύσκεψη για το Καρναβάλι στο Δημαρχείο – Τι συζητήθηκε
16:19 Πάτρα – Κατεδαφίστηκε το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ: «Η ασφάλεια ήταν ο βασικός λόγος»
16:14 Ένωση Βενζινοπωλών Αχαΐας: «Εταιρείες εμπορίας καυσίμων εφοδιάζουν συστηματικά ιδιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια»
16:12 Στον «αέρα» έμαθε ο Γ. Βρούτσης για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
16:10 Τουρκία: Στήνει τείχος με το Ιράν για ενδεχόμενη κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη
16:01 Ακυρώθηκε η επίσκεψη Βρούτση σε Πάτρα και Ναύπακτο λόγω του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ
15:48 Ο Ν. Φαρμάκης στο Μαξίμου: «Ή τώρα ή ποτέ για την εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»
15:39 Πάτρα: Κηδεύτηκε η 17χρονη Αγγελική Δρίβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών
15:35 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ’ οδόν προς Γαλλία
15:26 Γιώργος Καράβας: Ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας
15:08 Λαμία: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι Ρομά για κλοπή στο κέντρο
15:00 Πάτρα: «Βουλιάζουν» τα Λουτρά – Σε πλήρη εγκατάλειψη ένα μνημείο 96 ετών, η «Π» κατέγραψε εικόνες από τις ρημαγμένες αίθουσες
14:57 Βουλή: Κατά της άρσης ασυλίας Κουτσούμπα εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Άρση ασυλίας για Μάντζο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ