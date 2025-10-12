Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Παραμένει στην ΕΛΑΣ η φύλαξή του...

Mετά την πρωινή ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως η κυβέρνηση θα αναθέσει την «αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας», κυβερνητικές πηγές προχώρησαν σε διευκρινίσεις, θέλοντας να τερματίσουν τη σύγχυση για τη φύλαξη του μνημείου.

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθάρισαν πως «τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ.» και πως «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του Μνημείου».

Νωρίτερα, με αφορμή τις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη δήλωσή του μέσω Facebook, ανέφερε:

«Εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες.

Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

