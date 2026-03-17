Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας

17 Μαρ. 2026 16:48
Pelop News

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού της κρουαζιέρας προχώρησαν σήμεραΤρίτη 17 Μαρτίου 2026, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, θέτοντας τις βάσεις για στοχευμένη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της περιοχής στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνιο Κουνάβη, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο φορέων να συνεργαστούν για την ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού κρουαζιέρας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας και αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το λιμάνι της Πάτρας για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων, με την προοπτική  να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου για την ανάδειξη των πολιτιστικών, γαστρονομικών και θρησκευτικών προορισμών της Δυτικής Ελλάδας.

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας αποτελεί πρόκληση για την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τον τουρισμό, την εστίαση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες φιλοξενίας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής. Παράλληλα, η στρατηγική αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών και η σύνδεση του λιμανιού με την τουριστική ενδοχώρα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η υλοποίηση σειράς δράσεων που θα ενισχύσουν τη διεθνή προβολή της Δυτικής Ελλάδας ως προορισμού κρουαζιέρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • η κατάρτιση ειδικού οδηγού εκδρομών για την περιοχή, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας,
  • η ανάπτυξη στοχευμένων επαφών με εταιρείες κρουαζιέρας για την ένταξη της περιοχής σε νέα δρομολόγια,
  • η συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις και δράσεις προβολής του κλάδου,
  • η διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (famtrips) για στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας, με στόχο τη βιωματική γνωριμία τους με τα τουριστικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ήταν ακόμη, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται παράλληλα στη στρατηγική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Olympian Land», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της περιοχής ως αυθεντικού και πολυθεματικού τουριστικού προορισμού διεθνούς εμβέλειας.

Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη νέων λιμένων και την αποσυμφόρηση ιδιαίτερα δημοφιλών προορισμών της χώρας, ενώ η Πάτρα διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ